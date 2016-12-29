В Волгограде определили победителей конкурса на оказание услуг по организации питания в детских садах

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Волгограде определились фирмы, которые будут заниматься организацией питания детей в детских садах города. 31 декабря 2016 года состоится уже подписание контракторов с тремя операторами питания. По результату аутсорсинга ими стали ООО «Венера», ИП Стрельников и ООО «Торговый дом СПП».

Уже с первых дней посещения детьми детских садов в январе 2017 года эти организации должны обеспечить сбалансированное четырехразовое питание. Контроль за качеством услуги будут осуществлять как городские власти, так и надзорные органы.

По условиям конкурса его победители обязаны принять на работу всех работников пищеблоков детсадов, желающих и дальше работать в данном учреждении.

Однако уже возник вопрос, насколько законно был проведен аутсорсинг. 19 декабря по этому поводу городская прокуратура направила письмо в Волгоградскую городскую думу. В нем изложено, что прокуратура выявила в проведение аутсорсинга частичное не соответствие федеральному законодательству и нарушение права муниципальных образовательных организаций.