В Волгограде мужчина попал под колеса сразу двум машинам

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла вчера в Советском районе. Мужчина пытался переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора, когда «Ниссан» двигался по проспекту Университетскому. За рулем автомобиля находился 67-летний водитель, не сумевший на скользкой дороге вовремя затормозить, и сбил пешехода.

Мужчина упал, и как раз попал под колеса второго автомобиля — «Хендэ Верна». Травмы оказались не совместимыми с жизнью, и пешеход скончался в карете «скорой помощи» по дороге в больницу. По данному факту проводится проверка.