В Волгограде мужчина покончил с собой, прыгнув с моста ГЭС

Сегодня днем с моста через Волгу спрыгнул мужчина. Как сообщили в ГУ МВД России, пока его личность не установлена. Известно, что он подъехал к месту трагедии на автомобиле «Lexus». После этого он вышел из него, перебрался через ограждение и прыгнул с моста. Выяснилось, что владелец машины — волгоградец 1978 года рождения.

В результате падения мужчина погиб — его тело ушло под лед. В настоящее время на месте падения работают спасатели и инспекторы ГИМС. Проводится проверка.