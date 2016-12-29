В Волгограде из списка объектов ЧМ-2018 исключена гостиница на Предмостной

Строящуюся в Волгограде на Предмостной площади гостиницу исключили из списков объектов, возводимых к ЧМ-2018. Об этом вчера на пресс-конференции заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Такое решение принято в связи с тем, что подрядчик сорвал сроки строительства отеля, и теперь его заменят другим объектом, расположенным в Центральном районе города.

Напомним, инвестора и подрядчика строящегося здания о таких последствиях предупреждал в свой последний визит в Волгоград Виталий Мутко. Тогда он назвал их работу недобросовестной.