В Волгограде две новые улицы будут носить имена героев Сталинградской битвы
В честь героев Сталинградской битвы назовут две вновь образованные улицы в Дзержинском районе Волгограда.
Как сообщили в пресс-службе городской Думы, решено увековечить память двух Героев Советского Союза – подполковников Джебраила Дабиевича Кортоева и Японца Асакиевича Абадиева.Улица, проходящая перпендикулярно улице имени Землячки и параллельно бульвару 30-летия Победы будет носить имя Кортоева. Именем Абадиева назовут улицу, проходящую наоборот параллельно улице имени Землячки, но перпендикулярно бульвару 30-летия Победы.
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