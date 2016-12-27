27.12.2016   Городская среда   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

В Волгограде две новые улицы будут носить имена героев Сталинградской битвы

В честь героев Сталинградской битвы назовут две вновь образованные улицы в Дзержинском районе Волгограда.
Как сообщили в пресс-службе городской Думы, решено увековечить память двух Героев Советского Союза – подполковников Джебраила Дабиевича Кортоева и Японца Асакиевича Абадиева.Улица, проходящая перпендикулярно улице имени Землячки и параллельно бульвару 30-летия Победы будет носить имя Кортоева. Именем Абадиева назовут улицу, проходящую наоборот параллельно улице имени Землячки, но перпендикулярно бульвару 30-летия Победы.

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