В Волгограде два человека отравились метанолом, выпив «незамерзайку»
В Волгограде двое отравились метанолом. Одна из них — 27-летняя женщина. Она со своим 45-летним знакомым распивала спиртосодержающую жидкость — «незамерзайку». Как сообщили в областной наркологической больнице, женщина уже скончалась, а ее собутыльник попал в реанимацию, пережил клиническую смерть, но врачи пока борются за его жизнь, хотя не дают никаких прогнозов. Медики подтвердили, что в крови у обоих обнаружили высокую концентрацию метанола.
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