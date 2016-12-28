В Волгограде два человека отравились метанолом, выпив «незамерзайку»

В Волгограде двое отравились метанолом. Одна из них — 27-летняя женщина. Она со своим 45-летним знакомым распивала спиртосодержающую жидкость — «незамерзайку». Как сообщили в областной наркологической больнице, женщина уже скончалась, а ее собутыльник попал в реанимацию, пережил клиническую смерть, но врачи пока борются за его жизнь, хотя не дают никаких прогнозов. Медики подтвердили, что в крови у обоих обнаружили высокую концентрацию метанола.