В России испытывается первый отечественный препарат от рака

Первый отечественный препарат от рака называется PD-1. По словам Главы Министерства здравоохранения Вероники Скворцовой он уже «показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом». В настоящее время проходит вторая фаза его клинических исследований. По этому поводу министр дала интервью телеканалу «России 24», в котором рассказала, что Россия входит в число передовых стран, которые занимаются созданием «точечных» препаратов для лечения онкологических заболеваний. Эти препараты блокируют развитие опухоли путем вмешательства в работу конкретных молекул, необходимых для роста этой опухоли.