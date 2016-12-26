В областном театре кукол – «новогодние чу-де-са»

В Волгоградском областном театре кукол показы премьерной новогодней сказки «Чу-чу-ня и новогодние чу-де-са» по пьесе Дмитрия Голубецкого будут проходить 29-31 декабря и 2-8 января. Детворе расскажут о том, что только добро творит настоящие чудеса.

Герои сказки появятся перед зрителем в новом облике – в спектакле будут использованы не только знакомые зрителю планшетные и перчаточные куклы, но и тантамарески. Как пояснила художник-постановщик Анна Кеменева, это куклы с лицами артистов.

Перед новогодней сказкой маленьких зрителей ждут веселые игры, конкурсы и хороводы у красавицы-ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Для показа в детских садах, школах и домах культуры Театр кукол готовит ещё одну новогоднюю сказку — «Три волшебные снежинки». Она адресована самым маленьким зрителям и школьникам, которые ещё не утратили веру в чудеса. А их в спектакле будет немало.

Волгоградский областной театр кукол находится по адресу: пр. им. В.И. Ленина, 15. Справки по телефонам: 383-170, 383-383, 383-384, сайт театра: www.puppetvlg.ru.