В нашем полку убыло: волгоградцев за 2016 год стало меньше
Печальные тенденции сокращения количество жителей региона дали себя знать и в уходящем году: так, согласно данным Росстата, с начало года по октябрь регион покинули 51 тыс. человек. Прибыло — около 47 тыс. человек, но надо иметь в виду, что замена неравноценная, уезжают лучшие.
Не радует и статистика рождаемости: на свет с начало года появилось более 23 тыс. малышей, а умерло около 29 тыс. человек. Всего волгоградцев родилось на 900 человек меньше, чем в 2015 году.
тут уместно вспомнить Екатерину II с учрежденным ею институтом генерал-губернаторов. Главным мерилом эффективности деятельности государыня считала демографический показатель. Если люд из края бежали, умирали, уезжали, то есть статистика прироста населения была отрицательной, то , говоря современным языком, регион считали депрессивным, арботу ставленника центра — неудачной.
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