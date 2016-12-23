В Ленинском районе Волгоградской области развиваются перерабатывающие производства. Район идет на прорыв в сфере переработки: запущенные здесь инвестиционные проекты – из самых значимых для АПК области. Они обещают дать импульс развитию овощеводства не только в Ленинском, но и в соседних Среднеахтубинском и Быковском районах. Вот что рассказал ИНТЕРу глава администрации района Николай Варваровский.

…В 1922 году здесь были созданы первые в Царицынской губернии пионерские отряды. В Ленинске об этом помнят. И гордятся. Советским прошлым, когда район в числе передовых, – тоже. Тогда строительство оросительной системы открывало новые перспективы развития овощеводства и скотоводства.

Либерально-демократические реформы «закрыли» их. Чтобы выжить, хозяйства продавали оборудование и трубы. Проблемы с реализацией продукции вынудили сворачивать животноводство и овощеводство. Засухи (за десять лет лишь 2008-й был относительно благоприятным) привели к сокращению посевов зерновых. Сеять было не на что. И незачем – в иные годы собранного урожая на семена не хватало. Таким образом, площадь зерновых, достигавшая 43 тыс. га, не дотягивала до 10 тыс.

— В этом году наконец-то появился просвет: урожайность зерновых за многие десятки лет рекордная 18,9 ц/га. Жаль, за годы засух потеряв надежду на урожай, мало посеяли: всего 7,7 тыс. га, — рассказывает глава районной администрации Николай Варваровский. – Еще один прорыв: введено 400 га орошения. Сейчас его площадь составляет 1,1 тыс. га.

-А раньше сколько было?

-Порядка 9 тыс. га. До этого объема далеко, но есть основания надеяться, что будем прирастать. Третий год на базе консервного завода работает инвестор – ООО «Поволжские овощи».

-Сколько у него уже было инвесторов?

-На моей памяти четыре. Когда пришли «Поволжские овощи», от оборудования ничего не осталось, помещения были в критическом состоянии. Привели их в порядок, завезли оборудование. Приобретя землю, занялись обустройством орошения, чтобы выращивать овощи. В этом году была запущена линия по приемке и засолке огурца, маринадная линия огурца. Начали производить борщевые заправки для закрытых учреждений (заказ есть), лечо, салатные линии. Сейчас там работают порядка 150 человек. Когда производство выйдет на полную мощность, будет порядка 300.

Что особенно важно, консервный завод заключает предварительные договора с сельхозпроизводителями. Не только нашего района, но и Быковского, Среднеахтубинского. А это значит, что овощеводы, имея гарантию сбыта, могут планировать увеличение производства.

В прошлом году с большой программой производства и переработки томатов в район пришел еще один инвестор – ООО «КухМастер». Приобретя в собственность 360 га, обустроил капельное орошение, произвел посадку томатов. В этом году работали два томатоуборочных комбайна. Вот-вот должны поступить еще два.

Построив с нуля современный цех переработки (от томата до концентрата – пасты), начал перерабатывать их. Планирует выпускать кетчупы, соусы, аджики. Под эту задачу собирается сеять горчицу, кориандр. В ближайшей перспективе планирует увеличить орошаемые площади до 2 тыс. га…