В Котельниковском районе задержали калмыков, ограбивших местного фермера на 1 млн рублей

Сегодня в Котельниковском районе задержали калмыков, которых подозревают в ограблении местного главы крестьянско-фермерского хозяйства.

– 24 декабря 2016 года в полицию обратился 68-летний потерпевший, – сообщили ИНТЕРу в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. – Мужчина пояснил, что поздним вечером, в его домовладение проникли двое неизвестных. Угрожая фермеру предметом, похожим на пистолет, они похитили у него 1 миллион рублей.

В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий в Котельниковском районе сотрудниками полиции установлены и задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения на главу крестьянско-фермерского хозяйства.

По подозрению в совершении преступления полицейскими на территории соседней республики были задержаны двое ранее неоднократно судимых жителей республики Калмыкия в возрасте 36 и 38 лет.

В содеянном они сознались, похищенные денежные средства изъяты.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.162 УК РФ – «Разбой».

Задержанные находятся под арестом, им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.