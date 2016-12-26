В Котельниковском районе задержали калмыков, ограбивших местного фермера на 1 млн рублей
Сегодня в Котельниковском районе задержали калмыков, которых подозревают в ограблении местного главы крестьянско-фермерского хозяйства.
– 24 декабря 2016 года в полицию обратился 68-летний потерпевший, – сообщили ИНТЕРу в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. – Мужчина пояснил, что поздним вечером, в его домовладение проникли двое неизвестных. Угрожая фермеру предметом, похожим на пистолет, они похитили у него 1 миллион рублей.
В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий в Котельниковском районе сотрудниками полиции установлены и задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения на главу крестьянско-фермерского хозяйства.
По подозрению в совершении преступления полицейскими на территории соседней республики были задержаны двое ранее неоднократно судимых жителей республики Калмыкия в возрасте 36 и 38 лет.
В содеянном они сознались, похищенные денежные средства изъяты.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.162 УК РФ – «Разбой».
Задержанные находятся под арестом, им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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