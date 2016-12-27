27.12.2016   Разное   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

В Дзержинском районе Волгограда временно закроют железнодорожный переезд

Сегодня, 27 декабря, по улице Краснополянской в районе железнодорожного переезда в Дзержинском районе движение транспортных средств будет приостановлено с 10 до 15 часов.
Переезд, о котором идет речь, соединяет Дзержинский район города и поселок Разгуляевка Городищенского района.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, связано это с ремонтом железнодорожных путей. Объехать закрытый участок можно будет по встречной полосе движения улицы Краснополянской, по трассе М6 «Каспий», либо по улице Исторической.

Похожие записи:


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

WordPress: 77.67MB | MySQL:83 | 0,874sec