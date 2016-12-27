В Дзержинском районе Волгограда временно закроют железнодорожный переезд

Сегодня, 27 декабря, по улице Краснополянской в районе железнодорожного переезда в Дзержинском районе движение транспортных средств будет приостановлено с 10 до 15 часов.

Переезд, о котором идет речь, соединяет Дзержинский район города и поселок Разгуляевка Городищенского района.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, связано это с ремонтом железнодорожных путей. Объехать закрытый участок можно будет по встречной полосе движения улицы Краснополянской, по трассе М6 «Каспий», либо по улице Исторической.