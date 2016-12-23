23.12.2016   Политика   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

В администрации Волгоградской области снова новые назначения

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Руководителем инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области назначен Андрей Веселков, который ранее возглавлял управление жилищной инспекции города Волгограда. Характеризуется он как жесткий и решительный руководитель. Надежда Каминская, до этого занимавшая эту должность, теперь будет работать помощником губернатора.

На должность заместителя руководителя областного комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года назначен Марат Мирсаитов.
Исполняющим обязанности директора регионального фонда капитального ремонта будет Максим Борисов.
Все эти кандидатуры выдвинуты из кадрового резерва губернатора.

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