В администрации Волгоградской области снова новые назначения
Руководителем инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области назначен Андрей Веселков, который ранее возглавлял управление жилищной инспекции города Волгограда. Характеризуется он как жесткий и решительный руководитель. Надежда Каминская, до этого занимавшая эту должность, теперь будет работать помощником губернатора.
На должность заместителя руководителя областного комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года назначен Марат Мирсаитов.
Исполняющим обязанности директора регионального фонда капитального ремонта будет Максим Борисов.
Все эти кандидатуры выдвинуты из кадрового резерва губернатора.
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