В 2017 году в Волгограде начнется капитальный ремонт Третьей продольной

Третью продольную магистраль в Волгограде планируется отремонтировать в 2017 году. Ремонт будет проводиться в границах «шайбы» и выезда на Ростовскую трассу.

Помимо этого, запланирован ремонт также Второй продольной от тракторного завода до Мамаева Кургана, улицы Героев Сталинграда, Героев Тулы до выхода на Третью продольную, Краснознаменской, рокадной дороги, проезда Дорожников в районе московской трассы и моста через Волгу.

Всего на ремонт и строительство дорог в Волгограде намереваются потратить в 2017 году 2 миллиарда рублей. Кроме того, предстоит построить еще и объездную дорогу вокруг Волгограда. К 1 февраля 2017 года проект ее строительства Правительство РФ уже представит Владимиру Путину.