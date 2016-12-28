Улицы Волгограда убирает 85 машин спецтехники

В среду в Волгограде с самого утра шел снег. Это заставило дорожные службы вывести на дороги 85 спецмашин. Снегоуборочные работы ведутся во всех районах города. Рабочие помогают формировать и готовить к погрузке снежные валы, а проезжая часть обрабатывается противогололедными реагентами.

Уборка снега проводится и на дорогах, и на остановках, и даже во дворах. За это несут ответственность управляющие компании.

Работа по очистке дорог в усиленном режиме продлится вплоть до Нового года, так как, по прогнозам синоптиков, до конца 2016 года в Волгограде установится снежная погода.