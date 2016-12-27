Уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Михеева направлено в суд

Уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы Олега Михеева генеральная прокуратура РФ направила в суд. Об этом сообщают федеральные СМИ с ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

Он прокомментировал: обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего депутата Госдумы шестого созыва было утверждено 26 декабря заместителем генерального прокурора РФ Виктором Гринем, после чего оно было направлено в Советский районный суд Волгограда для рассмотрения по существу.

Напомним, Михеев обвиняется в попытке мошенничества в особо крупном размере. Ему вменяется изготовление фиктивных финансовых документов в 2007 году, согласно которым ОАО АКБ «Волгопромбанк» задолжал лично Михееву. В 2011 году он через суд пытался взыскать с ОАО «Промсвязьбанк» как правопреемника ОАО АКБ «Волгопромбанк» 2,1 млрд рублей. Но довести свои намерения до конца Михеев не смог. Суд отказал ему в удовлетворении исковых требований, а задолженность признал мнимой.

Кроме того, бывший депутат Госдумы подозревается в отчуждении имущества «Волгоградского моторостроительного завода» на сумму 500 млн рублей. По предварительной информации, расследование по данному уголовному делу снова продлили.