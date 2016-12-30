Свежее решение: Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах

Глава Ростехнадзора Алексей Алешин обратился к депутату Госдумы Валерию Рашкину с инициативой отказаться от использования газа в жилых домах. Так кардинально глава ведомства предлагает решить вопрос с взрывами бытового газа в многоэтажках.

Как альтернативу Алешин предлагает электробытовые приборы. Запрет он предлагает ввести как для новых домов, так и для строящихся. Официальной реакции и комментариев на озвученную инициативу пока нет. Но если следовать логике чиновника, то и от других благ цивилизации в домах стоит отказаться. Сколько пожаров происходит из-за неисправной электропроводки? А сколько коммунальных аварий из-за незакрытых кранов? Без воды, газа, света жить, конечно, неудобно, на безопасно — чего и желает глава Ростехнадзора.