Свежее решение: Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Глава Ростехнадзора Алексей Алешин обратился к депутату Госдумы Валерию Рашкину с инициативой отказаться от использования газа в жилых домах. Так кардинально глава ведомства предлагает решить вопрос с взрывами бытового газа в многоэтажках.
Как альтернативу Алешин предлагает электробытовые приборы. Запрет он предлагает ввести как для новых домов, так и для строящихся. Официальной реакции и комментариев на озвученную инициативу пока нет. Но если следовать логике чиновника, то и от других благ цивилизации в домах стоит отказаться. Сколько пожаров происходит из-за неисправной электропроводки? А сколько коммунальных аварий из-за незакрытых кранов? Без воды, газа, света жить, конечно, неудобно, на безопасно — чего и желает глава Ростехнадзора.
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