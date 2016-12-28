Николай Подкопаев: «Судейское сообщество — в ожидании перемен»

Главным событием для всего судейского сообщества страны в уходящем году стал 9 Всероссийский съезд судей, проходивший в Москве с 6 по 8 декабря 2016 года. Своими впечатлениями о съезде с ИНТЕРом поделился председатель Волгоградского областного суда Николай Подкопаев.

— В работе съезда приняли участие более 750 делегатов от высших, арбитражных, федеральных судов общей юрисдикции, военных судов, мировых судей, а также конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. Среди приглашённых представители органов государственной власти, а также судебных систем Европы и стран СНГ. От Волгоградской области в съезде приняли участие 11 делегатов, представляющие все суды, находящиеся на территории Волгоградской области.

Перед делегатами съезда выступили Президент Российской Федерации В.В. Путин, Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев, Председатель Конституционного Суда В.Д. Зорькин, которые изложили своё видение состояния судебной системы и дальнейшие направления её развития.

В своих выступлениях и в дискуссиях делегаты и участники съезда отмечали, что 9 Всероссийский съезд судей являлся знаковым для всего судейского сообщества. Во-первых, 25 лет назад состоялся 1 Всероссийский Съезд судей, который знаменателен тем, что проходил в период зарождения и становления Российской государственности. На данном съезде впервые глава государства признал, что построение правового государства, эффективной законодательной и исполнительной власти невозможно без сильной и независимой судебной власти.

Эти задачи стали основополагающими принципами развития судебной власти в Российской Федерации на протяжении нескольких десятилетий и претворялись в жизнь судейским сообществом от съезда к съезду. Судейское сообщество никогда не стояло в стороне от происходящих событий в жизни Российского общества.

От съезда к съезду ими ставились задачи, которые являлись актуальными для общества и были направлены на обеспечение доступности правосудия для граждан и организаций, его максимальной открытости и прозрачности, упрощения процедур рассмотрения гражданских, уголовных дел и различных материалов.

В дискуссиях и вступлениях делегаты съезда, отмечали, что за период, прошедший с 8 Всероссийского съезда судей, проделана значительная работа по совершенствованию действующего законодательства, направленного на обеспечение доступности правосудия, его открытости. По мнению делегатов съезда, задачи, поставленные перед судейским сообществом Председателем Верховного Суда Российской Федерации Лебедевым Вячеславом Михайловичем о необходимости добиться создания понятной для граждан процедуры рассмотрения дел по спорам человека с властью, выполнены.

8 марта 2015 года был принят и введён в действие с 15 сентября 2015 года Кодекс административного судопроизводства (КАС РФ). Делегатами съезда обращалось внимание на то, что принятие КАС РФ – это шаг вперед, он дал прекрасную возможность эффективной защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов организаций. Принятие КАС позволило реализовать в административном судопроизводстве принцип состязательности и равноправия сторон. В частности отмечалось, что гражданин в споре с властью занимает неравное положение, в связи с чем, на суд в рамках рассмотрения дел по правилам КАС РФ возложена обязанность по истребованию доказательств, привлечения всех лиц для участия в деле.

Эти законодательно закрепленные нормы позволили уравнять в возможностях простого гражданина в споре с властью, которая, как правило, имеет штат высокопрофессиональных специалистов, имеющих достаточные знания в споре с гражданином. В кодексе закреплена возможность рассмотрения дел в коллегиальном порядке, назначение гражданину профессионального юриста, возможность рассмотрения отдельных категорий дел в порядке упрощенного судопроизводства. Новшества, предусмотренные КАС РФ, позволили сократить сроки рассмотрения дел, укрепить механизм судебной защиты нарушенных государством прав и законных интересов, что позволило повысить качество рассмотрения административных дел.

Наряду с положительными тенденциями, связанными с принятием КАС РФ, обращалось внимание и на положительное значение изменений внесенных в Гражданско-процессуальный кодекс РФ Федеральным законом № 45-ФЗ от 02 марта 2016 года (упрощённый порядок рассмотрения отдельных категорий гражданских дел). Введение упрощенного порядка рассмотрения отдельных категорий дел позволило суду рассматривать эту категорию дел на основании предоставленных сторонами письменных доказательств и пояснений сторон, а разбирательство дела проводить по упрощенной процедуре. Судами Волгоградской области с момента введение закона в действие рассмотрено 1987 дел. Применение упрощённого порядка рассмотрения дел позволило значительно сократить время на их рассмотрение. Улучшить подготовку дел и как итог — качество их рассмотрения.

Делегатами съезда затронуты вопросы, связанные с совершенствованием уголовного законодательства, в частности вопросы о необходимости декриминализации некоторых видов преступлений небольшой тяжести, таких как побои в отношении близких родственников и перевод этих преступлений в разряд административных правонарушений. Предоставление однажды отступившему от закона лицу шанса избежать клейма уголовно осужденного избавляет от неблагоприятных последствий не только его самого, но и членов его семьи, сохраняет их репутацию в обществе, уберегает от моральных страданий.

Участники съезда признали необходимым продолжить работу, направленную на реализацию ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ». Отмечалось, что прозрачность, открытость и гласность правосудия, способствуют предупреждению коррупционных проявлений в обществе. При этом открытость судебной деятельности должна исключать всякую возможность дискредитации правосудия — давления на судей посредством СМИ. По мнению делегатов, этому должно способствовать не только информирование судов о своей деятельности, но и обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина, адресованное в Послании Федеральному Собранию РФ, суть которого заключается в том, до вынесения итогового решения никто не должен выделять то или иное дело и влиять на объективность и беспристрастность судьи при принятии им решения; мнение тех или иных лиц не должно предопределять обвинительный или оправдательный уклон, итог рассмотрения дела должен быть принят в строгом соответствии с действующим законодательством с учетом обстоятельств дела, личности подсудимого.

На съезде затронуты вопросы, связанные с применением института суда присяжных в судах общей юрисдикции районного (городского) звена. Польза введения суда присяжных в районных (городских) судах не вызывает сомнений. Поскольку вопросы виновности будет разрешать коллегия из присяжных заседателей на основе доказательств, представленных стороной обвинения и защиты. И суды готовы его применять, в том числе и в Волгоградской области. Однако обращалось внимание на проблемы, которые могут возникнуть при реализации указанных положений.

Так, одной из ключевых проблем при формировании коллегий присяжных заседателей является крайне низкий процент явки кандидатов в присяжные заседатели. Делегатами отмечалось, что побудить граждан добровольно выполнять свой гражданский долг не так просто. Низкая оплата труда в качестве присяжного, боязнь потерять основное место работы, нежелание брать на себя ответственность за судьбу другого человека, а также сомнения в обеспечении безопасности при исполнении ими гражданского долга в качестве присяжного заседателя – вот основные и не единственные причины нежелания граждан быть «народными судьями».

Обращалось внимание на съезде и на рост числа обращений граждан в суд за защитой их прав и законных интересов. С одной стороны это свидетельствует о повышении доверия к судебной власти, с другой стороны данное доверие оказанное гражданами влечёт увеличение нагрузки. На непомерную нагрузку обратили внимание, не только делегаты съезда, но и Президент Российской Федерации В.В. Путин, который в своём выступлении отметил, что «проблема перегрузки судов остаётся по-прежнему острой. Перегрузка судов сказывается на качестве судебных актов, может приводить к судебным ошибкам и в конечном итоге к нарушению прав граждан, интересов государства».

Делегатами съезда по результатам дискуссий предлагались различные меры по снижению служебной нагрузки — от внедрения и развития альтернативных способов разрешения споров по различным категориям дел до отказа от ведения протокола на бумажном носителе в пользу аудиопротоколирования; развитие электронного правосудия путем создания единой судебной информационной электронной базы производств и архивов по всем категориям дел.

Съездом дана высокая оценка деятельности Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации по обеспечению судебной деятельности. В то же время, обращалось внимание на необходимость повышения материального обеспечения судебной деятельности. Непомерная нагрузка на аппарат суда и несоразмерная оплата их труда влечёт отток из судов высококвалифицированных кадров, что отражается на качестве судебной деятельности.

9 Всероссийским съездом был избран новый состав Высшей квалификационной коллегии судей, Высшей экзаменационной комиссии и Совета судей Российской Федерации.

На съезде были затронуты и иные вопросы, которые отражены в итоговом документе в Постановлении «Об основных итогах функционирования судебной системы Российской Федерации и приоритетных направлениях её развития на современном этапе». Данное постановление съезда предстоит выполнять судейскому сообществу в предстоящие 4 года.

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