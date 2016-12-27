СРЕДИ ПОГИБШИХ АРТИСТОВ АНСАМБЛЯ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРОВА БЫЛИ ДВА ВОЛГОГРАДЦА

Как выяснилось, среди погибших в авиакатастрофе над Черным море были два волгоградца – Евгений Булочников и Иван Шахов. Оба они являлись артистами ансамбля песни и пляски имени Александрова.

24-летний Иван Шахов был прописан в Волгограде. Он, как выяснилось, сын артистов балета ансамбля «Казачий курень» Галины и Владимира Шаховых.

Евгений Булочников был солистом ансамбля. Ему было 29 лет. Молодой певец окончил Воронежское музыкальное училище имени Ростроповичей и стал солистом Государственного академического Воронежского русского народного хора имени Массалитинова. После этого он какое-то время работал в Воронежском театре оперы и балета. В 2008 году Евгения пригласили работать солистом в прославленном Дважды Краснознаменном Академическом ансамбле песни и пляски Российской Армии имени Александрова.

Евгений Булочников имеет медаль «Памяти генерал-майора Александра Александрова», которую ему вручили за вклад в развитие военной музыки.

25 декабря самолет министерства обороны России Ту-154, летевший в Сирию, потерпел крушение недалеко от аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека, в числе которых были Евгений Булочников и Иван Шахов.

Фото из социальных сетей: Евгений Булочников и Иван Шахов с супругой.