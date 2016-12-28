События Волгограда и области: 29 декабря – 7 января

29-30 декабря, 2 и 5-6 января в театре «Царицынская опера» – «Новогодний переполох или 32 декабря», музыкальная сказка. 29 декабря – премьера балета «Щелкунчик» (18.30, пр. Ленина, 97, 26-79-94; 27-52-94, 505-205).

29-31 декабря, 2-7 января в Музыкальном театре – «Следствие ведёт Снегов и К.», новогодний музыкальный детектив. 4 января – «Сильва», оперетта (17.00). 5 января – «Ханума», музыкальная комедия (17.00). 7 января – «Подлинная история поручика Ржевского», гусарский водевиль (17.00). 8 января – «Поди туда, не знаю куда», мюзикл для всей семьи (10.00), «Бабий бунт», музыкальная комедия (18.30, ул. Маршала Чуйкова, 4, 38-30-68, 38-32-39).

29 декабря в НЭТе – «Свидания по средам» (19.00). 3 января – «Вера, надежда, любовь» (13.00, 18.00). 4 января – «Голый король» (13.00, 18.00). 5 января – «Мы не одни, дорогая» (13.00, 18.00). 6 января – «Отель двух миров» (13.00, 18.00). 7 января –«Сотворившая чудо» (18.00). 8 января – «Шикарная свадьба» (13.00, 18.00, ул. Мира, 5, 38-08-45, 38-08-39, 8-902-361-90-01).

29 декабря в Молодежном театре – «Морозко» (11.00, 13.00). 30 декабря – «Кабаре Иллюзия», музыкальный спектакль (19.00). 4 января – «Кот в сапогах» (11.00, 13.00), «Любовь со взломом» (18.00). 5 января – «Кот в сапогах» (11.00, 13.00), «Банкрот» (18.00). 6 января – «Всё в саду» (18.00). 7 января – «Забавный случай» (18.00). 8 января – «Кабаре Иллюзия», музыкальный спектакль (18.00, ул. Аллея Героев, 4, 8-995-407-17-52).

29-30 декабря, 2-8 января в Театре кукол – «Чу-чу-ня и новогодние чу-де-са» (10.00, 12.00, 14.00, 16.00). 31 декабря – 10.00, 12.00 (пр. Ленина, 15, 383-383, 383-170).

29-30 декабря, 2-3 и 7-8 января в ТЮЗе – «В поисках волшебства», сказка. 4 января – «По щучьему велению» (11.00). 5 января – «Двенадцать месяцев», сказка (11.00, 1430). 6 января – «Щелкунчик» (11.00), «Брачный договор» (18.30). 4, 5, 8 января – «Беда от нежного сердца» (18.30, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, 95-97-99, 95-84-97).

29 декабря в Волжском ТРК «Волгамолл» – финал конкурса вокального проекта«Голос kids & family» (17.00, ул. Александрова, 18а, 8-(8443)-21-62-81).

29 декабря в Волгоградском планетарии – «Очарование старинного романса» (15.00, 24-18-72, 8-902-3144-144, 8-937-699-55-10, zayavkavp@mail.ru).

30 декабря, 2-8 января в Казачьем театре – «Девочка из цветка», новогодняя сказка. 30 декабря – бенефис О. Халисовой, праздничный новогодний вечер (17.00). 3 января – «Однажды в Малиновке», комедия (17.00). 5 января – «Коммуналка» (17.00). 6 января – «Палата бизнес-класса» (17.00, ул. Академическая, 3, 94-93-68, 97-18-68).

30 декабря в Камышинском ДК «Текстильщик» – праздничный новогодний концерт (17.00).

31 декабря на пл. Павших борцов – Народное гулянье (22.00-2.00).

31 декабря в Волжском ЦКиИ «Октябрь» – «Новогодняя ночь в «Октябре» (22.00). 2-8 января – спектакль «Как Вовка Новый год спасал…» (10.00, 12.30).

2-8 января в ТРЦ «Акварель» – каникулы с ТРЦ «Акварель» (13.00-15.00, пр. Университетский, 107, тел: 264-247).

2 января на пл. Павших борцов – танцевальный марафон «Ice dance» (16.00-19.00).

2-5 января в ТРК «Комсомолл» – рождественские сказки (13.00).

2-8 января в Музее Эйнштейна – новогодняя программа «Чудеса или наука» (13.00, 15.00, пр. Ленина, 70, ост. ЦПКиО, 333-335).

3-6 января в музее-заповеднике «Старая Сарепта» – «Сарептское чаепитие», «Час рождества», «Ожидание Рождества», «Рождество в Сарепте», «Рождественская прогулка», «Святой вечер-вечерок», «Новогодний калейдоскоп», «Театр теней», «Волшебная страна», «Рождественское чаепитие», «Волшебство под Рождество». 4-5 и 8-9 января – интермедия «Легко ли быть Дедом Морозом?» 4-8 января – квесты «Новогодний переполох», «В поисках пропавшей звезды», «Пиратские приключения» (ул. Изобильная, 10, 67-33-02, 67-33-02).

4-6 января в Камышинском ДК «Текстильщик» – театрализованное представление для детей «Новогоднее приключение Шрека и его друзей».

5-6 января в Камышинском драмтеатре – театрализованное представление для детей «Снежная королева» (11.00,14.00).

4-5 и 8-9 января в музее-заповеднике «Старая Сарепта» – новогодняя интермедия «Легко ли быть Дедом Морозом?» (11.00,

5 января в ЦКЗ – 2-й концерт абонемента №12 «На бис?!» «Штраус +…», ВРНО им. Н. Калинина (18.30).

5 января в МЦ «ХХI век» – концертная программа «Новогодний кино-шлягер» с участием Волгоградского духового оркестра и солистов (14.00).

6 января в ЦКиД «Авангард» – Новогоднее представление Театра кукол «Три волшебные снежинки» (11.00, ул.64 Армии, 26, 42-19-46, 42-23-28).

6 января в Комсомольском саду – фестиваль креативных саней «Чудо-сани-2017» (11.00-14.00).

6 января от верхней террасы Центральной набережной – «Парад сказки» (14.00). Сбор и формирование колонны в 13.00.

7 января на пл. Павших Борцов – «Рождественский карнавальный забег» (8-904-772-77-88).