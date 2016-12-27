27.12.2016   Социум   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

Семье погибшего в авиакатастрофе волгоградца будет оказана финансовая помощь

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Как сообщается на официальном сайте администрации Волгоградской области, выплату в размере одного миллиона рублей получат родные Ивана Шахова, погибшего в авиакатастрофе в Сочи. Средства на это выделены из резервного фонда администрации Волгоградской области.
Погибший Иван Шахов был зарегистрирован в Волгоградской области. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров распорядился оказать всю необходимую помощь его семье.

Истояник фото: официальный сайт администрации Волгоградской области

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