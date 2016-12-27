Семье погибшего в авиакатастрофе волгоградца будет оказана финансовая помощь
Как сообщается на официальном сайте администрации Волгоградской области, выплату в размере одного миллиона рублей получат родные Ивана Шахова, погибшего в авиакатастрофе в Сочи. Средства на это выделены из резервного фонда администрации Волгоградской области.
Погибший Иван Шахов был зарегистрирован в Волгоградской области. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров распорядился оказать всю необходимую помощь его семье.
Истояник фото: официальный сайт администрации Волгоградской области
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