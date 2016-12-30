Руководитель Волгоградского УФАС: «Всем коллективом — в караоке-клуб»

Как отмечают Новый год сотрудники Волгоградского антимонопольного органа, ИНТЕРу расскахал руководитель УФАС РФ по Волгоградской области Роман Лучников.

— У нас, в принципе, достаточно дружный коллектив. Например, недавно, в выходные, у сотрудников управления состоялся массовый выезд в музей-заповедник «Старая Сарепта». Программа посещения оказалась очень насыщенной. Была экскурсия, потом мы попробовали сами делать горчицу. И, кстати, я с удивлением для себя узнал, что недобросовестная конкуренция имела место еще в момент зарождения этого бизнеса.

В 19 веке изготовлением горчицы на этой территории занялись немецкие промышленники. Дело пошло. И многие другие производители данного продукта стали под них мимикрировать, подделывать упаковку и т. д.

Что же касается празднования Нового года, то, как выяснилось, работники нашей организации очень любят петь караоке. В прошлом году мы ходили в караоке-клуб, и в этом другие варианты даже не рассматривались. Так что корпоратив снова пройдет в том же духе.

Если же говорить конкретно обо мне, то я праздную Новый год достаточно традиционно. Мы собираемся узким семейным кругом, готовим, как и все россияне, оливье, селедку под шубой, закупаем мандарины и советское шампанское. А главным горячим блюдом на столе всегда бывает мясо с грибами в горшочках.

От себя лично и от сотрудников нашего управления хочу поздравить коллектив и всех читателей газеты ИНТЕР с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым! Хочется пожелать всем здоровья, благополучия, добра, радости! Пусть все ваши желания в этом году сбудутся! Пусть вам сопутствует удача во всех начинаниях!

Фото ИНТЕРа