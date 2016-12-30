Руководитель волгоградского театра «Благодатное небо» Елена Дмитриева отметила 60-летие

С 1998 года в Волгограде существует необычный коллектив — народный православный театр «Благодатное небо», который за минувшие годы успел прославиться далеко за пределами нашего региона. В последние годы он работает на базе культурного центра «Родина» Центрального района Волгограда.

Уходящий год стал для театра особенным: основатель и бессменный руководитель «Благодатного неба» Елена Дмитриева отметила свое 60-летие. И одновременно… 50-летие со дня начала творческой деятельности.

— Насчет 50-летия — не преувеличение, — улыбается Елена. — С 10 лет я занималась театром. Начинала в Дворце культуры волгоградского тракторного завода в народном ТЮЗе под руководством ныне покойной Любови Ивановны Бондаренко, которой я очень благодарна.

После учебы в училище и институте культуры я создала детский театр во дворце культуры «Октябрь» г.Волжского. А потом, годы спустя я пришла в ДК ВГТЗ уже как режиссер, и по сей день сотрудничаю с ним. Так что сказать, что почти вся моя жизнь прошла на сцене, — не будет преувеличением… Сын, как у многих творческих людей, вырос в театре, и сейчас «Благодатное небо» — это как родной дом, большая семья неравнодушных творческих людей-единомышленников.

— Елена, мы с тобой знакомы еще с того момента, когда ты была руководителем коллектива «Другое небо», вполне себе светского театра с зажигательными постановками, востребованными у широкой публики. Но, похоже, ты не ищешь легких путей…

— Да, «Благодатное небо» выросло из «Другого»… Так сложилось, что я стала воцерковляться с 1992 года, и в 98-м поняла: надо делать выбор. Часть коллектива пошла за мной, другая часть сказала, что православие и театр — это несовместимо. Наши пути разошлись.

Надо сказать, что к тому моменту я вообще хотела уйти из профессии. Но у меня были беседы с игуменом Владимиром Перевертайло, старцем Илией, владыкой Германом. Старец, например, сказал: «Полезное это дело. Как же много человек может узнать о православии с большой сцены…» А отец Владимир благословил меня так: «Теперь, когда ты не хочешь заниматься театром, делай это по послушанию». Девизом для «Благодатного неба» стали слова Гоголя: «Театр — это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра».

— А как сложились пути твоих воспитанников?

— Очень больной вопрос. Тогда, после нашего разделения, вторая часть коллектива продолжила работу как обычный театр, но просуществовал он недолго. Судьбы некоторых ребят сложились печально и даже трагически: кто-то погиб, кто-то пристрастился к алкоголю…

Помню о каждом и молюсь за них, как и за всех своих воспитанников. Горжусь, что ребята стали священниками, врачами, педагогами, журналистами, создали православные семьи. У кого-то уже трое детей, у кого-то — шесть… Кто-то пошел по моему пути в режиссеры, кто-то стал актером. Одна из моих девочек, Ирина Лешкова, попала в Театр сатиры, потом снималась в Голливуде…

Подсчитывала как-то: более двухсот ребят прошло за эти годы через мои руки. Всех помню. Люблю, благодарю за их поддержку и труды в нашем общем деле.

— В народный коллектив может прийти любой желающий с улицы?

— Конечно! Пользуясь случаем, приглашаю. Актерская школа очень пригодится в жизни, кем бы потом человек не стал. Театр также будет рад сотрудничать с талантливыми авторами-литераторами, разработчиками социальных проектов, декораторами, швеями.

— Сегодня «Благодатное небо» — это…

— Это девять действующих постановок, а также организация православных городских праздников, фестивалей, народных гуляний, благотворительных акций. Фестиваль воскресных школ, например, мы начали проводить с 2001 года первыми в России. Свои спектакли мы представляли в детских домах, детских онкологических отделениях Волгограда…

Самый значимый для нас сегодня спектакль — это «Русский крест» по поэме Николая Мельникова. С ним мы побывали в Крымске после наводнения, в Москве, Санкт-Петербурге, Орле, Мало-Ярославце, Кабардино-Балкарии… Во многие города мы приезжали с этой постановкой не раз. Побывали мы и во многих районах Волгоградской области.

— На одном из сайтов прочитала, что «Русский крест» — спектакль, от которого дрожит сердце…

— Даже в Санкт-Петербурге, культурной столице, к нам подходили зрители и признавались, что ничего подобного, переворачивающего душу, они давно не видели. Люди приходят на «Русский крест» по три раза и более…

— А что в планах?

— Спектакль по Островскому, которого еще нет в нашем репертуаре. Кроме того, 2017 год объявлен годом Уроков истории, и мы планируем восстановить о семье Николая II “Венцы царские». Считаю, что в наше непростое время все острее появляется потребность в духовном, мы начинаем уходить от культа потребления к истокам, к тому, чем дышит душа.

— На какие средства существует народный театр?

— Тоже больной вопрос… Конечно, нам приходится непросто. Помогают неравнодушные люди, ведь бюджетного финансирования коллектив не имеет. Благодарим всех, кто помогает, кто болеет душой за театр, кто молится за него. Особые слова благодарности владыке Герману, который поддерживает нас все эти годы.

— Чем порадуете зрителей в новогодние дни?

— С удовольствием приглашаю на светлую рождественскую историю «Снеженика» по мотивам сказки «Морозко». Это красочный, лиричный, музыкальный спектакль о том, что любовь способна растопить даже самые заледеневшие сердца.

Всем читателям ИНТЕРа желаю добра, света и семейного тепла в предстоящие праздничные дни. И пусть Ангел-хранитель всегда будет рядом с вами, а благодать Божия согревает ваши души и сердца.

Спектакль «Снеженика» можно увидеть в культурном центре «Родина» (ул.Невская», 13, Центральный район) 14 января в 12 и 14.30. Продолжительность — 1 час, стоимость билета — 150 руб., справки по тел. 37-06-54.

Спектакль «Рождественский дар» — в ДК в пос. Максима Горького 7 января в 15 часов, в ДК Тракторозаводского района — 9 января в 12 час. Рождественский праздник в ДК Гагарина — 8 января в 13 час.

Всех приглашаем на Рождественские гулянья во дворе Свято-Духова монастыря 8 января в 11.00.