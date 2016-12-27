Рождественский забег ждет всех волгоградцев

7 января 2017 года в Волгограде состоится рождественский карнавальный забег. Это необычное массовое спортивное мероприятие пройдет в областной столице уже во второй раз. Впервые оно проходило в Рождество 2016 года, и получило признание волгоградцев.

7 января в 12.00 ВРОО «Волгоградский марафон» снова приглашает всех горожан принять участие во II Рождественском карнавальном забеге. Старт состоится у главной елки города – на площади Павших борцов.

В этом году планируется расширить географию забега. До 5 января будущим его участникам можно пройти предварительную регистрацию на сайте www.volgarun.ru, 6 января – по адресу: ул. Балонина, 2а, с 12.00 до 20.00, или непосредственно на месте проведения спортивных соревнований, то есть 7 января с 10 часов утра.

Разминку перед забегом проведут известные спортсмены города. Для тренированных бегунов подготовят дистанцию в 5 км. Менее подготовленным участникам предложат пробежать 1 километр. Причем форма одежды будет не спортивная, а карнавальная.

Особенно будет приветствоваться костюм, сделанный своими руками. За это полагается специальный приз.