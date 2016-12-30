Пришел, увидел, спас — трое детей остались живы благодаря волгоградцу Гаю Кулько

В жизни всегда есть место Поступку. Что и доказал волгоградец Гай Кулько, который в сентябре этого года спас от пожара трех детей. На днях уполномоченный по правам человека Валерий Ростовщиков вручил Гаю диплом победителя конкурса среди лучших правозащитников региона в номинации «Гражданская позиция».

Эта история произошла в Краснооктябрьском районе на улице Еременко.

— В тот день я только-только отвел свою дочку Алину в садик, — рассказывает ИНТЕРу Гай Кулько. — Возвращаясь домой, увидел, что возле одной из соседских пятиэтажек столпился народ.

Заинтересовавшись, мужчина подошел к ним и тут на балконе второго этажа увидел маленькую девочку, которая кричала, что у них в квартире пожар. Меж тем взрослые на улице не спешили верить детям: ни огня, ни дыма видно не было, так что коллективное мнение было такое — девочка шутит. К такой же точке зрения склонялся и герой нашей публикации.

— Собираясь уйти, я бросил последний взгляд на окно кухни и увидел, как там загорелись занавески, — вспоминает он.

Заметив это, мужчина тут же взобрался на козырек над подъездом, а оттуда перебрался на балкон квартиры. Первым его порывом было вывести детей на улицу. В квартире, как выяснилось, находились три малышки. Однако железная дверь в жилище была заперта снаружи. Тогда Гай попытался сам потушить пожар.

Пройдя на кухню он принялся заливать пламя водой. В итоге ему удалось справиться с огнем самостоятельно. А вскоре подоспели и пожарные, которые спустили девочек и их спасителя на землю, приставив лестницу к балкону. Затем огнеборцы обследовали квартиру и пришли к выводу, что опасности больше нет.

Тем временем прибежала испуганная мама девочек. Выяснилось, что она всего на несколько минут вышла в соседний магазин, но за время ее отсутствия случилось такое страшное происшествие.

Без преувеличения можно сказать подвиг Гая Кулько был оценен не только официальными лицами.

— Через несколько дней после пожара мне звонил отец семейства, — рассказывает мой собеседник. — Мы встречались, он поблагодарил меня, рассказал, что они не так давно переехали в наш район.

И сейчас, сталкиваясь на улице, члены этих семей здороваются, общаются. Друзьями их, конечно, назвать нельзя, но хорошими знакомыми вполне.

А дети самого Гая — дочка Алина и сын Егор — по праву гордятся поступком своего отца.

Фото из социальной сети «ВКонтакте»