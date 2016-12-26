Волгоградский облсуд вынес приговор экс-начальнику Фроловской колонии

В Волгограде областной суд вынес приговор экс-начальнику Фроловской колонии Александру Бендю и двоим его подельникам – Никитину и Воронкову. Бендь осуждён к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Ему также придется выплатить штраф в доход государства в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, Александр Бендь, будучи начальником ИК-25, расположенной в городе Фролово, имел частный дом в Волгограде – на улице Качинцев в Дзержинском районе областного центра. Возможно, из тех соображений, что недвижимость не должна простаивать, он решил приютить под своей крышей подпольное казино. За аренду Бендь получал ежемесячно по 150 тысяч рублей.

– Между сообщниками было четкое распределение ролей, – рассказывала ИНТЕРу в феврале этого года пресс-секретарь СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. – За организатором было общее руководство, сбор выручки и ее распределение. Остальные управляли деятельностью игрового зала, подбирали обслуживающий персонал, контролировали его работу.

Таково было мнение следствия.

Что касается Александра Бендя, то он своей вины не признал ни в ходе предварительного расследования, ни в ходе судебного заседания.

В апелляционном представлении судьи апелляционной инстанции облсуда Л. Григорьевой сказано: Никитин В. С. с Воронковым С. С., действуя по предварительному сговору, решили организовать нелегальное игровое заведение в частном доме. Задачей Никитина и Воронкова должно было стать получение прибыли от незаконной организации и проведения азартных игр.

С этой целью они организовали доставку игрового оборудования в дом, принадлежащий Бендю. Где и проводили в условиях конспирации с целью получения незаконного дохода азартные игры.

В судебном заседании Никитин В.С. и Воронков С.С. вину признали. Из их показаний следует, что они организовали игорный клуб в домовладении Бендя, который был осведомлён о том, что дом арендован для организации азартных игр. Это подтвердил и другой фигурант, в отношении которого уголовное дело выделялось в отдельное производство. По его словам, именно сам Бендь поставил условие, что стоимость аренды дома составит 150 тысяч рублей ежемесячно.

Изучив все обстоятельства дела, суд Дзерзжинского района признал Бендя виновным по ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. Никитину и Воронкову назначено по 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в доход государства в размере 100 тысяч рублей.

фото Виктора Яшукова