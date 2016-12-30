Председатель Волгоградского областного суда Николай Подкопаев: «Всем – счастья, и пусть сбываются мечты…»

Главным событием уходящего года председатель Волгоградского областного суда Николай Подкопаев называет прошедший в декабре IX Всероссийский съезд судей.

– Это событие стало важнейшим для всего судейского сообщества нашей страны. Были подведены итоги четырехлетней работы и определены основные направления на следующие четыре года. Съезд проходил в форме дискуссии, в ходе которой разрешались самые злободневные вопросы. Кстати, он был почти юбилейным – в 2016 году исполнилось ровно 25 лет с момента проведения I Всероссийского съезда судей.

– Николай Николаевич, что запланировано изменить в судейской системе в ближайшие четыре года?

– Планируется создать окружные апелляционные и кассационные суды. То, что эти инстанции не будут формироваться в одном суде, очень важно. Это обеспечит свежий взгляд на рассмотрение тех или иных уголовных дел, формирование единой судебной практики.

Еще одно планируемое новшество – внедрение электронных сервисов в судопроизводство. Чтобы подать исковое заявление, не нужно будет тратить время, приходить в суд – достаточно отправить его по электронной почте. Это значительно упростит для граждан процедуру обращения за защитой своих прав.

– 2016 год вы полностью провели в Волгоградской области. Как вам здесь живется?

– Я родился в Курской области, прожил там многие годы. Там, можно сказать, осталось мое сердце. А душа уже прикипела к Волгограду.

– Как планируете встречать Новый год? Есть ли у вас какие-то связанные с этим праздником традиции?

– Новый год всегда встречаю только с семьей. Традиция у нас одна – 30-31 декабря жена с младшим сыном украшают елку. До 11 лет он верил в Деда Мороза, сейчас (а ему 14, рост – 186 сантиметров, играет в баскетбол) уже только шутит по этому поводу, находя подарки под елкой. Но украшает ее по-прежнему. Старший сын взрослый, работает помощником прокурора, но Новый год отмечает с нами.

– Есть какие-то особенные блюда, которые супруга готовит только для новогоднего стола?

– Гусь, запеченный в печи. Очень вкусно!

– Что вы желаете читателям ИНТЕРа в 2017 году?

– Всем жителям области желаю благополучия, чтобы было меньше споров и больше добрых дел. Счастья всем! И главное – чтобы все мечты и планы сбылись.

– А какая мечта у вас?

– Чтобы нагрузка в судах была поменьше. Сегодня она неимоверная, особенно в Дзержинском районном суде, где идут разбирательства по делам, связанным с автостраховкой, – превышает рамки всех дозволенных нагрузок. Судьи рассматривают там 25 тысяч дел в год, так что приходят на работу в семь утра и уходят после десяти вечера. Работают без выходных, а в отпуск уходят, чтобы дописать дела…

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