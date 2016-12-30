Поздравляем!

Дорогие читатели ИНТЕРа!

Коллектив редакции еженедельника и сайта ИНТЕР от всей души поздравляет вас, ваших родных и близких с наступающим Новым годом!

Мы искренне рады, что вы сегодня с нами, и благодарны вам за внимание, с которым вы читаете наши статьи. Спасибо за добрые слова в наш адрес, которые звучат в ваших письмах, которые вы произносите, звоня нам по телефону. Спасибо и за критичные замечания — они помогают нам сделать газету лучше.

В этом году мы вместе с вами старались помочь каждому их тех, кто обращался в нашу редакцию.

Так, на статьи нашего корреспондента Оксаны Яблочкиной о судьбе инвалида Ильи Детистова из Городищенского района откликнулась предприниматель Светлана Антонова из Волгограда. Она профинансировала строительство выхода из дома Ильи, и теперь он может бывать на улице.

Ванечке Баринову из Городищенского района после рассказа о нем в ИНТЕРе помогли собрать нужную сумму на лечение в Израиле.

Для Наташи Лазаревой из Ленинского района усилиями ИНТЕРа удалось помочь отстоять ее право лично получать пенсию по потере кормильца, а также добиться разрешения жить у родной бабушки, а не в детском доме.

Журналист ИНТЕРа Анастасия Франтасова представляла интересы нашей читательницы Натальи Леонидовны Савельевой в ее жилищном споре и общении с надзорными инстанциями.

После публикаций Галины Гунькиной о ситуации с АНО «Волгоградская социальная гарантия» и ее скандально известном директоре Денисе Землянском, при поддержке эксперта ИНТЕРа правозащитника Сергея Громова Нине Владимировне Рябовой удалось разорвать кабальный договор пожизненной ренты.

А сколько дельных советов дал нашим читателям эксперт ИНТЕРа, заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев!

Мы и дальше будем прикладывать все усилия, чтобы отстаивать ваши права, доносить ваше мнение до представителей власти, да и просто делать вашу жизнь интереснее.

Оставайтесь с нами еще многие годы.

Счастья вам, здоровья, успехов во всем и долгих, долгих лет жизни!

Фото Виктора Яшукова