Поликлиник Волгограда перешли на усиленный режим работы из-за эпидемии. Теперь время работы лечебных учреждений продлено с 08.00 до 20.00. Причина — превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ.ько недель свирепствует в ряде регионов России, но в нашей области до недавнего времени все было относительно благополучно. Специалисты связывали это с низкими температурами, неблагоприятными для размножения вирусов, а также результатами прививочной кампании, которая прошла осенью в регионе. Но на минувшей неделе эпидпорог был превышен, возросло число обращений в медучреждения. Также стало больше вызовов скорой помощи. В этой связи уже отменен ряд культурно-зрелищных меропряитий, а в школах Волгограда 85 классов закрыто на карантин.

Врачи призывают по возможности ограничить пребывание в местах значительного скопления людей — это в первую очередь касается детей. В крайнем случае пользоваться масками, почаще промывать носоглотку, пить профилактические препараты. Пока превышение эпидпорога медики оценивают как незначительное.