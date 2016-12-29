Под Волгоградом задержали мошенницу, ограбившую 91-летнюю пенсионерку

В мае 2016 года 91-летнюю пенсионерку из Камышинского района обокрала незнакомка, которая проникла к ней в дом под видом продавца медоборудования. В течение нескольких месяцев сотрудники полиции Камышинского района искали мошенницу. Она ввела хозяйку дома в заблуждение, пообещала ей скидки за чудо-аппараты, которые, по ее словам, могут исцелить все болезни.

Бабушка поверила и пригласила женщину в дом. Как только она покинула комнату, мошенница быстро обшарила полки и шкафы, где нашла и похитила 35 тысяч рублей.

Как пояснила специалист по связям со СМИ МО МВД «Камышинский» Марина Агаркова , по подозрению в совершении преступления задержана безработная 29-летняя жительница Волгограда. В настоящее время мошенница созналась в содеянном, ей грозит до четырех лет лишения свободы.