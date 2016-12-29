Под Волгоградом при пожаре погиб молодой мужчина
28 декабря в Среднеахтубинском районе Волгоградской области при пожаре в собственном доме погиб 33-летний мужчина. Диспетчер получил сообщение о возгорании в 09.06. На пожаре работали пожарные расчеты 50-й пожарно-спасательной части.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, горели вещи на площади 6 квадратных метров, а причиной возгорания, по предварительным данным стало нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации нагревательных приборов.
Ликвидировать пожар удалось через 30 минут. В сгоревшем доме было обнаружено тело погибшего 33-летнего мужчины.
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