Перед Новым годом на улицах Волгограда Деды Морозы будут поздравлять горожан

В течение трех дней – 28, 29, 30 декабря – по улицам Волгограда будут ходить Деды Морозы со Снегурочками и поздравлять горожан с приближающимися праздниками. Как сообщили в пресс-службе мэрии, такое предпраздничное настроение будут создавать педагоги и старшеклассники городских школ.

Уже с 10 утра и до часа дня во всех районах города они будут дарить открытки и поделки, сделанные школьниками. Организаторами данной затеи являются специалисты департамента по образованию.

Дед Мороз и Снегурочка будут прогуливаться на площади Аттракционов в Тракторозаводском районе, на проспекте Металлургов, в парке Гагарина, в сквере 70-летия Победы в Краснооктябрьском районе, на Аллее Героев и улице Мира в Центральном районе, в парке «Русь», парке «Семейный» и поселке Аэропорт в Дзержинском районе .

В Ворошиловском районе сказочные дед с внучкой поздравят жителей в сквере Саши Филиппова, на площади Советской и на площади перед Казанским собором. А в Советском районе их можно будет встретить на проспекте Университетском в границах от «СХИ» до «Обувной фабрики», а также в поселке Горьковском.