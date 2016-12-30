Большинство россиян отметят Новый год дома, а от 2017-го ждут перемен к лучшему

ВЦИОМ в преддверии зимних праздников изучил планы жителей страны на новогоднюю ночь. Выяснилось – большинство россиян отметят Новый год дома. За это высказалось 76% респондентов. 11% собираются в гости, 4% – на дачу, 2% – в ресторан или клуб, 1% – в загородный пансионат или за рубеж.

«3% участников опроса вообще не намерены отмечать встречу 2017-го», – сообщается на сайте ВЦИОМ.

88% готовы потратиться в связи с Новым годом. В среднем это – 12397 руб.

По наблюдению ВЦИОМ, желания и возможности по подбору подарков из года в год заметно расходятся: дарить чаще всего собираются сувениры (30%), а получить их в подарок хотели бы только 8%. Конфеты и алкоголь соотносятся 26% против 6%. Игрушки – 24% против 1%. Парфюмерию и косметику – 19% против 9%.

Самый желанный подарок для россиян – деньги. Их планируют вручить 15%, а получить хотели бы 13%.

На 2017 год россияне возлагают большие надежды, ожидания перемен к лучшему. Около четверти опрошенных полагают, что 2017-й будет удачным: 27% – для них лично, 24% – для страны в целом.