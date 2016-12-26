В Волгограде отменили все праздничные мероприятия из-за траура по погибшим в авиакатастрофе в Сочи

В Волгограде из-за траура по погибшим в авиакатастрофе в Сочи отменены все развлекательные мероприятия. Об этом заявил сегодня на планерке в мэрии глава городской администрации Виталий Лихачев.

– Глава администрации Волгограда начал рабочую планерку с минуты молчания, – сообщает пресс-служба мэрии. – Виталий Викторович выразил глубокие соболезнования проживающим в Волгограде родным и близким погибших в авиакатастрофе, которая случилась вчера в небе над Краснодарским краем.

Напомним, 25 декабря в 5.20 самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся из аэропорта Адлер на военную базу вооруженных сил РФ в Сирию, начал разворот над морем. Спустя две минуты он исчез с экранов диспетчеров. Позже выяснилось, что самолет упал в Черное море.

На борту находилось 92 человека. Военнослужащие, артисты академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, девять журналистов российских СМИ, а также Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, направлялись в Сирию, чтобы поздравить российских военных с новогодними праздниками.

Среди погибших было двое волгоградцев.

Понедельник, 26 декабря, объявлен Указом Президента России днем траура по погибшим в авиакатастрофе. В связи с этим администрация Волгограда города отменила все запланированные развлекательные и праздничные мероприятия. В городе приспущены государственные флаги. Волгоград скорбит по погибшим

Соболезнования семьям погибших выразил губернатор области Андрей Бочаров. Глава региона распорядился оказать всю возможную помощь их родственникам.

Фото с сайта администрации Волгограда