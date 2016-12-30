Отец Олег Кириченко: «Для нашей семьи главный праздник — Рождество Христово»

Протоиерей Олег Кириченко, старший священник храма святого Иоанна Предтечи на Центральной набережной, рассказывает: для религиозных людей в самих датах, смене 31 декабря на 1 января, естественно, нет никакого мистического, сакрального смысла. В то же время, это некая веха и отличный повод проанализировать события и поступки, совершённые нами в уходящем году, подумать о планах на будущее.

Обычно, как 31 декабря, так и 1 января, в православных храмах совершаются специальные новогодние молебны. «За все благодарите» (1Сол. 5:16-18), — призывает своих чад Церковь. Верующий человек действительно всегда призван быть благодарным Богу. Благодарным за все – и за радости, и за горести, которыми, кстати, мы растем. Вот и направляемся мы в новогодние дни в храмы, для того чтобы поблагодарить Бога за все, что было в уходящем году и испросить благословения на год предстоящий.

2017 год начинается воскресеньем. Воскресный день в жизни христианина – день особенного служения Богу. Хорошо бы в этот день очистить свою совесть в таинстве покаяния и на Божественной Литургии причаститься святых Христовых Тайн.

Большинство людей на планете ведут отсчет времени от даты рождения в Вифлееме Божественного Младенца. Тема Нового года очень тесно связана с темой Рождества Христова. Встречая новый, 2017 год, мы вспоминаем то событие, которое послужило началом новой эры человеческой цивилизации. Не всегда мы задумываемся над тем, что новогодняя елка – как раз таки символ Рождественский. Новогоднее древо символизирует Древо жизни, плодами которого питались в раю наши прародители Адам и Ева. Игрушки на елке — плоды этого древа, звезда на макушке напоминает нам о Вифлеемской звезде…

Если говорить конкретно о нашей семье, то, безусловно, главным из зимних праздников для нас является Христово Рождество. К встрече этого дня мы готовим себя соблюдением Рождественского поста. До 2 января пост не является строгим, и это значит, что можно употреблять в пищу рыбу, и в разных видах она обязательно будет присутствовать на нашем новогоднем столе. Послушаем выступление Президента, вспомним события года… Раньше можно было по телевизору что-то толковое посмотреть, сейчас смотреть нечего: везде одни и те же лица, одни и те же сюжеты, не интересно.

Возвращаясь к Рождеству, стоит сказать, что праздничную ночь наша семья традиционно всегда проводит в храме. Обязательно причащаемся. По завершении ночной службы собираемся семейным кругом на праздничную трапезу. Главное блюдо на столе – птица. В этом году знаменитого рождественского гуся скорее всего заменим индюшкой…

С 7 по 19 января празднуются святки. Это дни радости, дни, когда Христос Бог наш уже пришел в этот мир, а значит, нет времени и места для печали. Вообще, православные люди — жизнерадостные, позитивные, творческие. Они умеют веселиться сами и радовать окружающих. И именно это я хочу посоветовать также и читателям ИНТЕРа: разделите с друзьями и близкими Рождественскую радость, посвятите эти дни приятному с ними общению.

Поздравляю коллектив и читателей ИНТЕРа с наступающими праздниками.

Мы прожили очередной непростой год. В 2017-ый мы вступаем с тревогой за будущее, но и с надеждой на лучшее. Самое страшное, когда народ разделен. Надеюсь, что у наших граждан хватить мудрости не поддаться на провокации и удержаться от действий, которые могут привести к разделению нашего многонационального русского народа.

Желаю, чтобы в семьях наших воцарились любовь, вера, радость взаимной отдачи и поддержки друг друга. Пусть свет Вифлеемской звезды всегда озаряет наши души.

Фото с сайта Общественной палаты волгоградской области