Обезьяна с гранатой: люди, поступки и явления, поразившие волгоградцев в 2016-м

Молодцы китайцы, придумавшие давать каждому году «зверское» имя. Как ни крути, а потаенная логика в этом раскладе определенно есть. И если 2015-й был по-змеиному полон интриг, то нынешний год очень напоминал развеселое шимпанзе из фильма «Полосатый рейс», которое то клетки с тиграми откроет, то болтов в борщ насыплет. Если попытаться охарактеризовать минувшие двенадцать месяцев одним словом, это будет «непредсказуемость». По старой новогодней традиции ИНТЕР публикует рейтинг персон и событий, которые запомнились волгоградцам в 2016-м.

Неудачник года

Этот печальный титул уходит к бывшему вице-спикеру областной думы Станиславу Короткову. По сути, политик стал жертвой моды, введенной в обиход мировым сообществом блондинок – фотографировать и выкладывать в Инстаграм все, что ты ешь. А подвело его чувство меры. Если бы в свой день рождения единоросс опубликовал фото честного дачного шашлыка, или печеной в золе картошки, вопросов к нему не возникло бы. Но эксклюзивный торт в итальянском ресторане с тремя звездами Мишлен – это перебор. В итоге Коротков лишился высокой должности, и, возможно, это самая дорогая в мировой истории плата за десерт.

Провал года

Волгоградский обком «Единой России» существенно нарастил свою группировку в Госдуме. На выборах в сентябре освобождены от врага кресла, прежде занимаемые О. Михеевым («Справедливая Россия»), Д. Литвинцевым (ЛДПР), Н. Паршиным (КПРФ). Таким образом, все шесть мандатов, которые наш регион имеет в нижней палате парламента, теперь принадлежат партии власти. Что для одних триумф, для других – наоборот, поэтому в номинации «провал года» безоговорочно побеждают незадачливые оппоненты единороссов. К слову, один из них, Николай Паршин, оказался в числе депутатов прошлого созыва, которые так и не освободили служебные квартиры в Москве. А еще ему предстоит суд по обвинению в мошенничестве. Пожелаем коммунисту такой же кипучей классовой борьбы и в 2017-м.

Символ года

В июле по лентам местных информагентств пронеслась весть о том, что на стене волгоградского аэропорта нарисован мужской половой орган. Да не простой, а гордо парящий в высоте. Фирма «Уро Чавес», которой был заказан проект оформления воздушной гавани, от изображения открестилась, подчеркнув, что в её брендбуке подобных художеств не было. А пресс-служба аэропорта заявила, что витиеватая надпись «лететь», в которой злопыхатели разглядели очертания фаллоса, на самом деле символизирует дружелюбие волгоградской земли. И, соответственно, закрашивать её никто не собирается. Тем не менее перед приездом в Волгоград президента Путина надпись все же подкорректировали. Вопрос, будем ли мы от этого менее дружелюбными?

Гламур года

В белоснежном халате и тапочках из крокодиловой кожи (блогеры утверждают, что это «Луи Виттон») встретил следователей депутат Волгоградской гордумы Алексей Зверев. Напомним, он со своим коллегой Евгением Щуром подозревается в мошенничестве на десятки миллионов рублей. Друзья организовали фирму, которая якобы взыскивала со страховых компаний компенсации за несуществующие ДТП. По своей элегантности лук, в котором застали Зверева, может соперничать с нарядами таких корифеев коррупционной моды, как бывшая служащая Минобороны Евгения Васильева (в её деле тоже фигурировали модельные тапочки – якобы принадлежавшие экс-министру Николаю Сердюкову). В целом же для подобных любителей гламура давно пора открыть отдельную рубрику в программе «Модный приговор». И отправлять их на лесоповал в эксклюзивных фуфайках.

Экономист года

Безусловное лидерство в этой номинации принадлежит не отдельному человеку, а целой организации. Это Волгоградская областная дума. Воспаленная фантазия наших законотворцев выдавала в 2016-м такой креатив, что младореформаторы 90-х сдохли бы от зависти. Приняв ради экономии бюджетных денег Социальный кодекс, который лишил льгот многих волгоградцев, на себе любимых они затягивали пояса очень своеобразно. То фурами заказывали электрочайники с плазменными телевизорами «для награждения» избирателей, то требовали премиум-лифт за 12 миллионов, чтобы передвигаться на нем по своему четырехэтажному зданию. В итоге многие инициативы, такие, например, как закупка партии «презентационных» смартфонов, были отвергнуты. Но сколько человекочасов было затрачено на их выработку и обсуждение? Это уже вопрос для других экономистов – из органов контроля.

Загадка года

О парадоксах времени написаны тысячи книг, и сняты сотни фильмов. Волгоградская область легко может подкинуть Спилбергу и Земекису еще один сюжет под названием «Назад без будущего». Судите сами, наши ближайшие соседи, Астрахань и Саратов, отказались от московского времени, продлив тем самым световой день для своих граждан еще на час. Об этом же мечтает и большинство волгоградцев, что не раз подтверждалось соцопросами. Но выполнять волю народа его слуги почему-то не спешат. В чем тут причина? Заговор, паралич воли, межгалактический вирус? Нам остается догадываться и ждать, что в 2017-м их пробудит, наконец-то, от спячки, Огненный Петух.