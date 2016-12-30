Новогодняя программа музея «Старая Сарепта»

Музей-заповедник «Старая Сарепта» приготовил для волгоградцев обширную новогоднюю программу. В дни зимних каникул гостей здесь будут ждать 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января с 10.00 до 17.00.

2 января в 11.00 начнется программа «Волшебная страна» (3-7 лет). Ребята совершат виртуальное путешествие по странам и познакомятся с традициями празднования Нового года в разных уголках мира, в конце программы получат сладкий подарок.

В 12.00 стартует квест «Новогодний переполох» (7-11 лет). Школьники побывают в роли сыщиков, по оставленным следам им предстоит найти подарки.

В 14.00 и 16.00 будет проходить «Обзорная экскурсия по Сарепте» (от 7 лет), которая познакомит гостей с религией, бытом, культурой, традициями сарептян.

3 января начнется в 11.00 с «Сарептского чаепития» (от 7 лет). Гости познакомятся с обычаями и традициями сарептской культуры, поучаствуют в приготовлении выпечки.

В 12.00 в «Час рождества» (от 7 лет) посетители узнают о традициях празднования Рождества в Сарепте, сами изготовят игрушку-ангела, поиграют в сарептскую игру.

С 13.00 – «Ожидание Рождества» (7-12 лет). Участники совершат виртуальное путешествие в предрождественскую Германию, смастерят рождественские венки, посмотрят веселый мультфильм на немецком языке с переводом.

В это же время для взрослых – «Сарепта – под грифом секретно» (18+).

В 14.00 «Обзорная экскурсия по Сарепте».

В 15.00 – квест «В поисках пропавшей звезды» (10-14 лет). Участникам предстоит разгадывание загадок и головоломок, поиск подсказок. В конце квеста – сладкий приз.

В 16.00 – «Тайны святых вечеров» (18 лет), гадание в старинном подвале.

4 января в 11.00 – «Рождество в Сарепте» (от 7 лет) и спектакль «Легко ли быть Дедом Морозом?» (3-7 лет).

В 12.00 – «Рождественская прогулка» (от 7 лет), участники которой узнают, как колонисты готовились к любимому празднику, как готовили подарки, что такое Зул. В конце программы – подарок.

В это же время для детей 3-10 лет – «Святой вечер-вечерок», знакомства елочными игрушками, изготовление белоснежного ангелочка и сладкий приз.

В 13.00 – «Новогодний калейдоскоп» (7-12 лет). гости узнают много интересного о Деде Морозе и его соратниках, поучаствуют в конкурсах, получат подарки.

В 14.00 – «Обзорная экскурсия по Сарепте».

В 14.00 в «Театре теней» (Рождество Луизы Хелен) ребята 7-12 лет узнают, какие подарки можно было получить к Рождеству в XVIII в., увидят представление теней и сами смогут принять в нем участие.

В 15.00 – квест: «Новогодний переполох».

В 16.00 – только для взрослых «На грани реальности: Тайный мир зеркал» (18+).

В 18.00 «Подземелья» (18+) пригласят открыть тайны сарептских подземелий, своими глазами увидеть уникальные подвалы екатерининской эпохи.

5 января в 11.00 «Рождество в Сарепте» и спектакль «Легко ли быть Дедом Морозом?».

В 12.00 в «Волшебной стране» (3-7 лет) ребята совершат виртуальное путешествие по странам и познакомятся с традициями празднования Нового года в разных уголках мира, в конце программы получат сладкий подарок.

В это же время – «Рождественское чаепитие» (от 7 лет). Гости побывают на интерьерной выставке, испекут рождественские пончики и отведают их с зимним чаем.

В 14.00 – «Обзорная экскурсия по Сарепте» и квест «В поисках пропавшей звезды» (10-14 лет), участникам предстоит разгадывание загадок и головоломок, поиск подсказок. В конце квеста – сладкий приз.

В 15.00 – «Час Рождества». В 16.00 – «Тайны святых вечеров».

6 января в 10.00 – «Волшебство под Рождество» 7-16 лет), ребята познакомятся с традициями Рождества в Сарепте и Европе, поучаствуют в создании рождественской свечи.

В 11.00 – «Новогодний калейдоскоп», в 13.00 – Час Рождества» и квест «Пиратские приключения» (7-12 лет) – ребята смогут почувствовать себя искателями сокровищ, найти старинную карту которая приведет к сундуку со сладостями.

В 14.00 – «Обзорная экскурсия по Сарепте», в 15.00 – квест «Новогодний переполох», в 16.00 – «Рождество в Сарепте», в 16.00 – «На грани реальности: Тайный мир зеркал».

8 января в 11.00 – спектакль «Легко ли быть Дедом Морозом?» .

В 12.00 гостей пригласят нат «Зул – калмыцкий новый год» (10 лет), где они узнают о традициях калмыков, увидят убранство калмыцкой кибитки, поучаствую в мастер-классе по изготовлению борцогов, отведаю их с калмыцким чаем.

В 13.00 в программе «Приветы из прошлого» (7-12 лет) ребята познакомятся с открытками прошлых лет и современности, научатся писать поздравления при помощи чернил и перьевых ручек.

В 14.00 – «Обзорная экскурсия по Сарепте» и квест: «В поисках пропавшей звезды», в 16.00 – «Тайны святых вечеров».

Фото с сайта музея