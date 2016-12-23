Депутаты Волгоградской гордумы решили увеличить вдвое предельный индекс роста ЖКХ-тарифов на 2017 год. Такой «подарок» избирателям в канун нового года депутаты преподнесли на последнем в этом году заседании. Стоит отметить. что предельно допустимый индекс ЖКХ-тарифов для нашего региона Правительство РФ установило на уровне 4,2%. Народные избранники же считают, что волгоградцы вполне могут выдержать рост тарифов на уровне 9.8%, то есть больше чем в два раза рекомендованного уровня!

Интересно, в курсе ли народные избранники, что даже в Москве тарифы собираются повысить только на 7%? Вероятно, у них своя математика. Депутаты объясняют: если не поднять тарифы почти на 10%, в убытке окажутся поставщики ресурсов — тепла, холодной и горячей воды. Сумма убытков составит 476 млн руб. (тепло и горячая вода), 100 млн (вода и водоотведение). Между тем в указанных сферах действуют концессионеры — то есть частные предприятия, которым отдали бывшее муниципальное имущество на условии эксплуатации и реализации инвестпроектов. Согласно утвержденным инвестпрограммам концессионеров, убытки гасят за счет областного бюджета. А казна региона и так испытывает трудности.

Вывод из всего этого неутешительный: получается, заключая соглашения с инвесторами, которые пришли в коммуналку, власти заранее закладывали рост тарифов на уровне, как выясняется, 10%. О какой заботе о горожанах, о борьбе с инфляцией можно говорить в таком случае? Почему федеральный центр утверждает одно, и в этом учтены интересы горожан, а депутаты действуют совершенно по-другому? Причем не первый год: с 1 июля ЖКХ тарифы выросли у нас на 6,6%, хотя федеральные власти утвердили индекс в 4,3. В 2015 году индекс установили 8,8%. в Волгограде тарифы поднялись на 15,26%. Так в чьих интересах действуют депутаты городской думы? Похоже, коммунальному беспределу предела в Волгограде нет.