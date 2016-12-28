Нелегальные торговцы елками в Волгограде попадут на крупные штрафы
На территории Волгограда проходят рейды по выявлению стихийных елочных рынков. В городе отведены места для 46 елочных базаров. Но каждый день выявляется порядка 80 нелегальных точек, где реализуются хвойные красавицы. Нарушители закупают их в лесничествах всего по 200 рублей за штуку, после чего торгуют ими втридорога.
Всем нелегалам-елочникам придется заплатить штраф в соответствии с законодательством: физическим лицам — от 2 до 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 15 до 20 тысяч рублей, юридическим – от 20 до 40 тысяч.
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