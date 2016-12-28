Многодетная семья из Волгограда мечтает создать семейный детский дом

С 2007 года по традиции в конце каждого года волгоградский Уполномоченный по правам человека подводит итоги правозащитной деятельности с присвоением звания «Правозащитник года». В этом году подведение итогов проходило 10 декабря. Среди тех, кого удостоили этого звания, была семья Ткачевых, в которой воспитывается 10 детей: пятеро из них – приемные.

Даже и не думали

Многодетная семья – это всегда особая аура. Здесь нет места меркантильности, зависти, эгоизму. Здесь территория для любви – искренней и всеобъемлющей. Семейная жизнь Ираиды Александровны и Сергея Юрьевича Ткачевых поначалу ничем не отличалась от любой другой. Когда их судьбы пересеклись, Ираида была уже мамой двоих малышей-погодков: Анастасии и Максима. Шло время, семья постепенно разрасталась. Сначала родилась Анечка, потом Полинка, а в 2012 году – Антоша.

По словам Ираиды, в ту пору даже и не думали о приемных детях. К этому привел случай. Когда лежали с младшим Антошей в больнице, увидели там малыша, чьи родители лишались родительских прав. Беленький, голубоглазый, он сильно напоминал младшего сына. Так годовалый Рома стал шестым ребенком в семье Ткачевых. С тех пор минуло почти 2 года.

Были чужими, стали родными

А полтора года назад в поселке Заречном появилась еще одна семья, в ней росли трое детишек, и вот-вот должен был появиться четвертый. Жили они по соседству, этажом выше. Ираида с Сергеем не сразу поняли, что семья неблагополучная, а со временем стали замечать неладное. Старшей девочке было уже 10 лет, а в школу она не ходила. Оба родителя выпивают, а воспитанием троих детей по мере возможности занимается бабушка.

Дошла молва о проблемной семье и до органов опеки. Там маме поставили условие: если не прекратятся пьяные гульбища, детей изымут из семьи. Но условие никто и не стремился исполнять. Перспектива, нарисованная опекой, больше напугала чету Ткачевых. Эти дети стали уже почти родными – они частенько оставались ночевать, особенно старшая девочка, да и со своей детворой сдружились. И тогда Ираида и Сергей решили помочь соседке – взять ее детей под временную опеку на два года.

Это, во-первых, позволяло не лишать мать родительских прав, во-вторых, дети будут рядом с ней, этажом ниже, и она их может в любое время видеть, а в третьих, если ситуация наладится, женщина сможет беспрепятственно их забрать.

Такая форма опекунства не избавляет кровных родителей от обязанности содержать детей. Опекуны берут на себя заботу в самом широком смысле этого слова: занимаются воспитанием, следят за здоровьем, помогают учиться в школе, водят в садик, а кормить, обувать и кормить по-прежнему должна мать. В связи с этим, пособия на детей как на опекаемых Ираида и Сергей не получают. Документы о добровольном опекунстве были подписаны 13 сентября 2016 года, но все эти три с лишним месяца Ткачевым приходиться и заботиться, и полностью содержать четверых маленьких детей, взятых под опеку.

По факту Ткачевы являются родителями, кому родными, а кому замещающими, для десятерых детей: Анастасии – ей в этом году исполнилось 18 лет, Максима – ему уже 17 лет, Ани, которой два дня назад исполнилось 15, семилетней Полины, Антона четырех лет и двухлетнего Ромы, а также для Дашеньки десяти лет, четырехлетней Сашеньки, трехлетнего Андрюшки и восьмимесячной Анечки. На данный момент в доме нет самой старшей – Анастасии и самой младшей – Ани. Старшая месяц назад вышла замуж и живет неподалеку, а младшая пока находится в Доме ребенка и ждет, пока закончатся все необходимые в этом случае процедуры.

Всех не обогреешь

Люди вокруг говорили с соболезнующим видом, мол, одумайся – всех не обогреешь, всех не приютишь. Но Ираида на это отвечала: «Да, наверное, но лучше я буду падать от усталости, чем засыпать и думать, как они там, где они».

В одночасье семья Ткачевых увеличилась практически вдвое. Конечно, тяжело, конечно, тесновато, но Ираида и Сергей не привыкли унывать и начали расширяться, пристраиваться потихоньку, таким образом, решать свой жилищный вопрос.

По понятным причинам основным кормильцем является глава семейства. Ираида получает 8 тыс. руб. как приемная мама и 7 с небольшим тысяч – пособие на Рому. Папе, чтобы прокормить всех, приходится работать сразу на нескольких работах. Параллельно ему удается учиться. Три года назад Сергей Ткачев окончил православное училище, а в настоящее время учится в православном университете.

Но, несмотря на запредельную занятость, он находит время, например, съездить вместе со старшими детьми по Золотому кольцу, а летом – в семейное поселение в селе Лопуховка Руднянского района. Там они вместе с детьми живут в палатках, каждый день рыбачат, общаются с природой.

И как бы ни были заняты родители, всех детей возят в воскресную школу при храме князя Владимира, вместе посещают воскресные службы. По субботам Полина и Антон занимаются в ансамбле «Ложкари». И в ближайшем будущем сюда планируют водить и Дашу, и Сашу, и Андрюшу, когда подрастет. Вот только имеющегося транспорта теперь им явно не будет хватать, сетует Ираида. Как ни странно, по областной программе, которая выделяет многодетным семьям семиместные «ларгусы», Ткачевы, увы, не проходят. Для этого в составе семьи нужно иметь либо ребенка-инвалида, либо детей-двойняшек. Такое условие вызывает, по меньшей мере, недоумение: чем двойняшки более достойны транспорта, чем не двойняшки, понять трудно.

Есть у четы Ткачевых и мечта – создать свой семейный детский дом. Вот так, уехать в область, купить там дом и устроить в нем приют для маленьких одиноких сердец. «Но пока, — говорит Ираида, — Господь не сподобил нас на это. Наверное, здесь мы пока нужнее».

Оксана Яблочкина