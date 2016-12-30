Какой новогодний подарок стал для вас самым запоминающимся

Наступили новогодние и рождественские праздники. В эти дни принято делать друг другу подарки. Кроме того, все мы, даже взрослые, в это время, пусть в глубине души, ждем какого-то рождественского чуда, чего-то светлого, доброго и настоящего.

А какой самый запоминающийся подарок получали вы в новогодние праздники?

Татьяна Марченко, руководитель благотворительного фонда «Линия выбора»:

— Мне очень запомнился подарок, который мне сделали в 10 лет. Это был 1993 год, и папа на новогодние праздники подарил мне серебряный крестик с цепочкой. Крестили меня до этого. А в качестве подарков на Новый год мне до этого доставались только конфеты, поэтому тот крестик я восприняла как какой-то символ вступления во взрослую самостоятельную жизнь. Возможно, это так сильно запало мне в память, потому что отец буквально через пару лет умер, и тот крестик остался для меня последним памятным подарком от него.

Сергей Калашников, преподаватель ВолГУ:

— Не знаю, может, для кого-то это покажется ничего не значащим эпизодом, но на меня большое впечатление произвел буквально вчера произошедший случай. Я заправил машину на заправке на 500 руб., а с карты у меня списали 5 тыс. руб. И в тот момент, когда я, вооруженный юридическими терминами и всеми возможными аргументами, приехал требовать вернуть мне деньги, выяснилось, что доказывать ничего не надо. На заправке тоже обнаружили ошибку, и уже хотели меня искать. Просто в нашей жизни так много бытовой несправедливости, что этот случай произвел на меня сильное впечатление и порадовал.

Галина Болдырева, председатель регионального отделения РОДП «Яблоко»:

— Наверное, самые лучшие подарки делают родители. Или, может быть, мы все по-другому воспринимаем пока маленькие. У меня папа учился в Москве на заочном отделении, я всегда дожидалась его приезда, но однажды перед Новым годом рейс задержали. Я легла спать, а когда проснулась рядом со мной лежал огромный рыжий медведь. Долго он потом у нас жил. Сейчас меня больше волнуют, какие подарки подготовлю я своим близким, а не то, что подарят мне. И уже пятый год подряд мы младшему сыну покупаем на каникулы путевку в лагерь «Босоногий гарнизон». Он говорит: «Мама, мне там так весело».