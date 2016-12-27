До наступления Нового, 2017-го года осталось всего несколько дней. Как в Волгограде будут праздновать Новый год? Создавать праздничное настроение гостям и жителям областного центра педагоги и учащиеся общеобразовательных школ начнут уже завтра – в среду, 28 декабря. На улицы и площади города они выйдут в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

В тот же день в Центре детского творчества Дзержинского района (пр. маршала Жукова, 153) в 15.00 стартует новогоднее представление «Мы встречаем Новый год». А в Волгоградском музыкальном театре пройдет новогодний кадетский бал

(16.00, ул. маршала Чуйкова, 4).

В четверг, 29 декабря в Центре «Олимпия» Дзержинского района (ул. 8-й Воздушной Армии, 26а) пройдет новогодний концерт танцевальной студии «Инфинити» (18.30).

Но главные торжества начнутся в субботу, 31 декабря, на пл. Павших борцов в 23.00 стартует праздничная концертно-развлекательная программа «Новогодние забавы». Ее кульминацией станет фейерверк, который засияет уже в новом, 2017-м году – 1 января через час после полуночи.

А с 16.00 до 19.00 2 января здесь в три этапа: визитка команды «Мандариновое настроение», импровизация «Новогодний экспресс» и танцевальный баттл – будет проходить Танцевальный марафон «Ice dance».

В понедельник, 2 января на главной площади города представят сказочное шоу «Новогодние чудеса в лесном царстве». Со 2 по 4 января и 6 января посмотреть его приглашают с 11.00 до 14.00. 7 января – с 14.00 до 16.00.

3 января гостей ждут на пл. Павших борцов с 16.00 до 18.00 – для участия в праздничной программе «Новогоднее чудо!». В это же время здесь пройдет фестиваль новогодней АРТ-елки.

А тем временем в Детско-юношеском центре Волгограда (ул. Коммунистическая, 1) в 10.30 и в 14.00 начнется новогоднее музыкальное представление. Увидеть его дети смогут в это же время 4 и 5 января.

В среду, 4 января на пл. Павших борцов с 16.00 до 18.00 будет проходить праздничная программа «Новогодние забавы».

В четверг, 5 января в 11.00 начнется интерактивная шоу-программа «В гостях у Нового года», а в 16.00 ее сменит праздничная программа «Веселится весь народ – это праздник Новый год!».

Яркое событие, которое нельзя пропустить, состоится в пятницу, 6 января в Комсомольском саду, где в 11.00 стартует фестиваль креативных саней «Чудо-сани». Начнется он со смотра и презентации саней, которые затем вступят в гонку. Интернет-голосование за приз зрительских симпатий будет проходить с 7 января 2017 года на страничке в социальной сети «ВКонтакте». Итоги голосования подведут в группе 17 января 2017 года.

Еще одно, не менее яркое событие этого дня – грандиозное костюмированное шествие –«Парад сказки», которое начнется в 14.00 на Верхней террасе Центральной Набережной. Все желающие смогут пройти в колонне сказочных персонажей – от Ильи Муромца до Гарри Поттера, от Василисы Прекрасной до Снежной Королевы – по центральной улице до пл. Павших борцов. Сбор и формирование колонны в 13.00.

Завершится парад в 16.00 – на смену ему придет паздничная программа «Рождественский калейдоскоп».

Для тех, кто любит активный отдых, в новогодние каникулы также будет немало интересных мероприятий.

Так, 6 января на спорткомплексе «Зенит» (ул. Таращанцев, 72) в 11.00 начнутся соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня».

7 января на пл. Павших борцов с 10.00 до 14.00 пройдет Рождественский карнавальный забег – его участники могут выйти на беговую дорожку в новогодних костюмах. Участие в нем обойдется в 1000 рублей, за это каждому зарегистрированному участнику организаторы обещают выдать шапочку и варежки Деда Мороза, а на финише вручить чудесную Рождественскую медаль – снежинку. Регистрация на сайте: http://reg.place/meets/52.

На площади перед Казанским кафедральным собором (ул. Липецкая) в этот день в 10.30 начнется праздничное мероприятие «Рождество вокруг нас». А на пл. Павших борцов в 16.00 – праздничная программа «Рождественские огни».

8 января здесь же в 11.00 начнется православный фестиваль, который завершится в 18.00.

Но и на этом празднества не завершатся: впереди – Старый Новый год!

Полную программу новогодних мероприятий можно посмотреть здесь.

Фото с сайта администрации Волгограда