В Волгограде депутатам гордумы предъявили обвинение в мошенничестве

Сегодня двоим депутатам гордумы, предъявили обвинение в мошенничестве по ч.4 ст.159.5. Напомним, Алексей Владимирович Зверев и Евгений Щур являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве с автостраховкой,

– По данным следствия, обвиняемые через аффилированных лиц создали коммерческую организацию ООО «Верный выбор», – напомнила ИНТЕРу старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталия Куницкая. – Ее сотрудники на протяжении длительного периода времени в судебном порядке незаконно взыскивали со страховой компании «Росгосстрах» денежные средства за несуществующие дорожно-транспортные происшествия.

Мошенническая схема была проста: оформлялись или покупались у автомошенников фиктивные извещения о ДТП, так называемые «европротоколы» – для их составления не требуется участие сотрудника полиции. Далее, чтобы не предоставлять страховой компании «пострадавший» автомобиль для осмотра, участники схемы самостоятельно назначали дорогостоящие экспертные исследования в аффилированной организации, которая, к тому же, завышала стоимость восстановительного ремонта транспортного средства.

Затем необходимый пакет документов прикладывался к исковому заявлению, ответчиком по которому выступала страховая компания.

Участия в судах принимали «специальные» юристы еще одной подконтрольной организации. Несмотря на то, что им выплачивалась фиксированная заработная плата из бухгалтерии ООО «Верный выбор», свои услуги дополнительно они оценивали в 20 тысяч рублей, взыскивая эту сумму в судебном порядке со страховой компании. Таким образом, на итог страховая выплата возрастала в несколько раз.

Только за этот год «Росгосстраху» причинен ущерб на сумму около 50 миллионов рублей.

– Депутаты уже допрошены в статусе обвиняемых, – уточнила Наталия Куницкая. – Своей вины они по-прежнему не признают. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал ранее ИНТЕР, о депутатах, подозреваемых в мошенничестве, и их бывших коллегах, которые также являются фигурантами уголовного дела, давно шла дурная слава.

Фото с сайта gorsovet.ru