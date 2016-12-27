27.12.2016   Политика, Социум   Галина Гунькина   Нет комментариев

В Волгограде с избирателями встретится депутат Госдумы Николай Арефьев

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Завтра, 28 декабря, в Волгограде с избирателями встретится депутат Госдумы Николай Арефьев.

— Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва будет проводить встречу с избирателями города Волгограда с 12.00 до 13.30 на пересечении Аллеи героев и проспекта имени В. И. Ленина, — сообщила ИНТЕРу пресс-секретарь Сталинградского обкома КПРФ Юлия Соловьева.

Пресс-служба Сталинградского областного комитета КПРФ приглашает всех желающих принять участие во встрече с законодателем.

Фото kprfast.ru

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