Чиновников суддепартамента обвинили во взятках

Начальник управления судебного департамента в Волгоградской области Владимир Безроднов и двое его подчиненных обвинены в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса России) за то, что они за вознаграждение помогали предпринимателям побеждать на аукционах по ремонту оргтехники.

Еще 17 апреля появилась информация об аресте главы волгоградского судебного департамента Владимира Безроднова. Тогда дело было передано в Кировский суд Астрахани. Это было сделано для того, чтобы исключить возможность не объективного рассмотрения дела. Владимир Безроднов, Роман Куканов и Алексей Манченко, были взяты под домашний арест.

Следствие установило, что с октября 2015 года по апрель 2016 года Безроднов вместе со своим заместителем Кукановым и консультантом отдела капитального строительства, эксплуатации зданий и управления недвижимостью Манченко обеспечивали различным коммерческим организациям победы в аукционах по обслуживанию и ремонту оргтехники. За это они получали взятки в размере 15% от суммы каждого заключенного контракта. Таким образом, общий размер полученных ими «откатов» превышает 400 тысяч рублей.

Как сообщает областная прокуратура, Уголовное дело в отношении трех чиновников передали в Центральный районный суд Волгограда. Обвиняемые Безроднов и Манченко отказываются признать свою вину, а Роман Куканов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем его дело выделено в отдельное производство.