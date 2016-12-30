Чем отметились в уходящем году знаменитые волгоградцы

Стремление делать свою частную жизнь достоянием соцсетей одни считают признаком продвинутости, другие – диагнозом. Но как бы то ни было, это – тренд. Тем более в шоу-бизнесе. Ведь шоу, как известно, должно продолжаться. И лучше всего – 365 дней в году. Так что при желании можно день за днем проследить, как провели этот год наши земляки – популярные артисты.

Альбина Джанабаева: семья и карьера

Бывшая участница «ВИА Гры» Альбина Джанабаева родилась 9 апреля 1979 года в Волгограде, в многодетной семье. У нее есть младшие брат и сестра. В 17 лет отправилась штурмовать столицу. Окончила училище им. Гнесиных, позже получила диплом психолога.

В своих комментариях к фото в соцсетях Альбина весьма немногословна. Однако очевидно, что, позволившая себе после рождения второго сына в 2014 году продолжительную паузу, сейчас артистка снова в строю и набирает обороты. В 2016 году она записала три песни: «По любви», «На счастье», «Новая земля». А также представила клипы на песни «На счастье» и «Новая земля». Кроме того, Альбина озвучила тигрицу Ширу в пятой части франшизы «Ледниковый период».

Но главным достоянием широкой сетевой общественности в уходящем году стала информация, что Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, наконец-то сочетались законным браком. Кроме двухлетнего Луки у пары есть и двенадцатилетний сын Константин.

Юлия Ковальчук объяснит, как «накачать попку»

Экс-«блестящая», уроженка города Волжского Юлия Ковальчук в будущем году вновь предстанет в качестве ведущей шоу «Взвешенные люди». В конце декабря певица поместила фото своего кулинарного шедевра – бананово-мандаринового пирога. И пообещала в будущем году делиться с подписчиками секретами поддержания идеальной формы: «Что именно вас больше всего волнует: как сбросить вес, научиться бороться с ленью, как питаться и что полезно, как накачать попку или разобраться со своими психологическими заморочками… В общем, я жду ваших вопросов».

Прохор Шаляпин: разборчивый жених

Прохор Шаляпин, он же Андрей Захаренков также родом из Волгограда, родился 26 ноября 1983 года. Будучи школьником, пел в группе «Джем» вместе с Ириной Дубцовой. После школы окончил Московский государственный музыкально-педагогический институт, потом Академию им. Гнесиных. Финалист «Фабрики звезд-6»

За перипетиями личной жизни Прохора наблюдала вся страна по телевизору. После громкого развода с бизнес-вумен Ларисой Копенкиной, которая старше его на 27 лет, Прохор вознамерился жениться на модели Анне Калашниковой. Красавица ждала от него ребенка. Но позже выяснилось, Прохор – не отец малыша. Свадьба расстроилась.

Прохор по-прежнему остается завидным женихом. И прямо с телеэкрана объявляет требования к своей потенциальной невесте. Всероссийский кастинг идет. Меж тем певец не порывает отношения со своими бывшими. В этом году промелькнуло сообщение, что он вместе с Копенкиной будет вести телешоу о любовных драмах.

А Калашникова в ноябре очень трогательно поздравила в соцсети Шаляпина с 33-летием. Позже красавица публично заявила, что Прохор приезжал пообщаться с малышом. И даже пообещал провести с ней и ребенком новогодние каникулы «там, где тепло». Прохор и правда сейчас «там, где тепло». Но не с Калашниковой, а с другой дамой. Шоу продолжается.

Ирина Дубцова: обручальное кольцо пока просто украшение

Ирина Дубцова родилась в Волгограде 14 февраля 1982 года. Выпускница Волгоградского муниципального института искусств им. П. А. Серебрякова. Победительница «Фабрики звезд-4», проекта «Точь-в-точь».

Песни, написанные талантливой волгоградкой, поют Киркоров и Ани Лорак, Полина Гагарина и Алсу. Да и собственная вокальная карьера успешна, судя по плотному гастрольному графику. 2016 год принес Ирине профессиональные успехи: «Золотой граммофон» (первый в карьере) за песню «Люба-любовь», победу в номинации «Певица года» премии RU.TV и диплом «Песни года» за песню «Бойфренд». Дубцова участвует в шоу «Точь-в-точь. Битва сезонов».

Весь год певица радовала фотографиями своей постройневшей фигуры. Снизить вес ей помогли… занятия боксом. В сентябре звезда заинтриговала поклонников новым снимком в «Инстаграме»: две руки — женская и мужская — с обручальными кольцами. Фанаты уже изготовились кричать «Горько!», но оказалось, что это всего лишь съемки очередного шоу.

Артистка растит 10-летнего сына от брака с еще одним знаменитым волгоградцем – Романом Черницыным. Возит ребенка отдыхать в Европу и на Мальдивы. И надеется встретить достойного спутника жизни.

Алина Ромина

Фото: smedia-info.ru