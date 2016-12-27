Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии зимних праздников изучил планы жителей страны на новогоднюю ночь. Выяснилось – большинство россиян отметят Новый год дома. За это высказалось 76% респондентов.

В гости собираются 11%, 4% отправятся на дачу, и только 2% рассчитывают попасть в ресторан или клуб. Выбраться в загородный пансионат или выехать за рубеж и вовсе планируют по 1%.

«3% участников опроса вообще не намерены отмечать встречу 2017-го», – сообщается на сайте ВЦИОМ.

88% опрошенных понимают, что им так или иначе придется потратиться в связи с Новым годом. Но, по сравнению с концом 2015-го, когда расходы на встречу Нового года возросли на +38%, на этот раз предполагаемые траты увеличились незначительно – на +4%.В среднем это – 12 397 руб. При этом 77% респондентов планируют потратить 4 338 руб. на подарки, 79% – 4 164 руб. на новогодний стол, 47% – 3 895 руб. на походы в театр, ресторан, детскую елку.

По наблюдению ВЦИОМ, желания и возможности по подбору подарков из года в год заметно расходятся: дарить чаще всего собираются сувениры (30%), а получить их в подарок хотели бы только 8%. Конфеты и алкоголь соотносятся 26% против 6%. Игрушки – 24% против 1%. Парфюмерию и косметику – 19% против 9%.

Самый желанный подарок для россиян – деньги. Их планируют вручить 15%, а получить хотели бы 13%. Не намерены дарить подарки и готовы отказаться от их получения 14% и 19%, соответственно.

На 2017 год россияне возлагают большие надежды, ожидания перемен к лучшему. Около четверти опрошенных полагают, что 2017-й будет удачным: 27% – для них лично, 24% – для страны в целом.

Фото с сайта ВЦИОМ