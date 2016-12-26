26.12.2016   Городская среда   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

Безопасность волгоградцев в новогодние и рождественские дни обеспечат 6000 человек

tramvaj

Безопасность волгоградцев в новогодние и рождественские дни обеспечат 6000 человек. Среди них будут в первую очередь сотрудники правоохранительных органов и медицинские работники. так, дежурить будут 165 бригад скорой помощи, 224 врачебно-сестринские и специальные  бригады. Также будут дежурить шесть экипажей медицины катастроф. 

Уже сейчас усилена охрана торговых центров, подозрительных покупателей досматривает охрана, установлены рамки металлоискателей. 

В оперативном режиме будут работать аварийные службы ЖКХ. дежурство будет организовано и в мэрии Волгограда. Всего в городе на праздники пройдет порядка 2000 мероприятий. Однако ряд из них может быть отменен из-за распространения эпидемии гриппа и ОРВИ в областном центре.

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