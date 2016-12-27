В Волгоградском Молодёжном театре пройдёт бенефис Игоря Мишина

15 января в Волгоградском молодёжном театре пройдет бенефис Игоря Мишина, посвящённый юбилею этого ведущего актёра театра. В этот день будет сыгран спектакль «Пиковая дама», в котором Игорь выступает в неожиданной для многих роли – Графини.

– Яркий темперамент, харизматичность облика, эмоциональность и выразительность создаваемых на сцене образов делает Игоря Мишина одним из самых интересных и любимых зрителем актёров Волгограда, – поделился с ИНТЕРом пресс-секретарь театра Александр Иванов. – Без него трудно представить себе театральное лицо сегодняшнего Волгограда.

«Я – ваша поклонница!», «Люблю Игоря Алексеевича навеки!», «Самый лучший актёр из всех, что я видела. Потрясающий мастер с грустными глазами», «Потрясающий и интересный актер. Ходим, можно сказать, на него», «Да, ваш голос – это что-то… Мы с подругой просто влюбились!», «Голос Игоря Мишина заставляет раствориться в спектакле и позволяет опомниться только на поклонах! Любая роль, даже самая небольшая, это яркий штрих спектакля» – это только часть отзывов на странице артиста на сайте Волгоградского Молодёжного театра, где он уже много лет работает.

За последние годы Игорь Мишин сыграл ряд крупных, фактурных ролей в спектаклях Волгоградского молодежного театра как по произведениям отечественной классики, так и по пьесам современных зарубежных и российских авторов. Это Александр Вершинин в спектакле «Три сестры», Аким Листиков в спектакле «Мое загляденье», отец Уэлш в спектакле «Тоскливый запад», Генри Миллер, Глеб Парадизов в спектакле «Крик за сценой», Марио в спектакле «Любовь до гроба», Абель Знорко в спектакле «Загадочные вариации», Серж в спектакле «ART», Фрэнк в «Gagarin Way», Поприщин в спектакле «Записки сумасшедшего», Францек в спектакле «Тест», целый каскад ролей в постановке «Жизнь в вопросах и восклицаниях» по рассказам Антона Чехова, Фишл в «Прежде чем пропоёт петух», Аттилио в «Цилиндре», Рисположенский в спектакле «Банкрот» и многие другие роли.

Во французко-российском спектакле «Знаешь… Все эти границы…», поставленном Волгоградским молодёжным театром совместно с «Theatre de chambre 232u» из города Ольнуа-Эмери в прошлом году, Игорь Мишин открыл зрителям новую грань своего таланта – его отменный двуязычный вокальный номер стал настоящим хитом этой постановки.

– Это опыт в первую очередь. Опыт очень интересный. Природа существования на сцене, ход репетиций – всё совершенно другое, – рассказал о международной постановке Игорь Мишин. – Какие-то старые приёмы тут не прокатят. Кристоф Пирэ, автор и режиссер спектакля «Знаешь… все эти границы…», моментально замечал подобные вещи, и сразу: «Стоп, стоп, стоп!». Я думаю, это было очень интересно и для нашего зрителя, потому что ничего подобного в Волгограде никогда не было. Это не просто спектакль, это именно проект, может, даже некий перфоманс, синтез различных вещей – пластики, видео, музыки. Открытое противостояние, отсутствие интонирования в плохом смысле этого слова, «раскрашивания» текста.

– 15 января на своём бенефисе Игорь Мишин предстанет в роли Графини в спектакле «Тройкасемёркатуз, или Пиковая дама» Николая Коляды, который написал свою пьесу по мотивам всем известной повести А. Пушкина, – уточнил Александр Иванов. – Надо отметить, что Графиню в спектакле в постановке заслуженного артиста России Адгура Кове играют заслуженная артистка РСФСР Вера Семёнова и Игорь Мишин. Понятно, что это по определению два разных спектакля. Если Семёнова радует зрителя шармом старой школы, отточенностью интонаций, деликатной подачей смены настроений своей героини, высокой нотой эмоциональности и изящно выстроенной сменой всплесков вздорного старческого характера, то Мишин берёт другим. Ему смешно было бы внешне перевоплощаться в старуху. И актёр идет к типажу изнутри, порой через гротеск, иронию, иногда отстраняясь от образа. И зал захватывает такой способ существования в роли.

За плечами Игоря не один десяток ролей, однако на вопрос «Есть какие-то роли, которые наиболее близки личностно и наиболее интересны в творческом плане?» артиста отвечает отрицательно:

– Нет, такого нет. Всё моё и всё дорого. Я считаю, что разделять спектакли и роли по степени личного отношения – это моветон, это разрушает профессию. Это некий вирус, который надо глушить в зародыше.

Бенефис Игоря Мишина состоится 15 января в спектакле Волгоградского молодёжного театра «Тройкасемёркатуз, или Пиковая дама», начало в 18-00.

Справки по телефонам 38-17-52 и +7-995-407-17-52.

Фото Александра Балуева предоставлено пресс-службой театра. На фото — сцена из спектакля «Пиковая дама»