Банк России призвал волгоградских пенсионеров к бдительности пр получении январских пенсий. Январская разовая выплата в размере 5000 рублей может привлечь внимание мошенников, предупреждает банк.

Пенсионерам важно знать, что выплату произведут вместе с пенсией.

Никакого заявления или предоставления дополнительной информации не потребуется! Если кто-то будет спрашивать у вас .

реквизиты банковской карты, пенсионного счета и другие персональные данные, не сообщайте! Известны случаи, когда мошенники звонили, слали СМС под видом банка, Почты России, Пенсионного фонда и т.п., чтобы выведать персональные данные, а потом снимали деньги со счета. так что деньги все пенсионеры, включая военных, получат в обычном порядке