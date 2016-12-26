26.12.2016   Правовое поле, Социум   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

Банк России призвал волгоградских пенсионеров к бдительности пр получении январских пенсий

Банк России призвал волгоградских пенсионеров к бдительности пр получении январских пенсий. Январская разовая выплата в размере 5000 рублей может привлечь внимание мошенников, предупреждает банк. 

 Пенсионерам важно знать, что выплату произведут вместе с пенсией. Никакого заявления или предоставления дополнительной информации не потребуется! Если кто-то будет спрашивать у вас .реквизиты банковской карты, пенсионного счета  и другие персональные данные, не сообщайте! Известны случаи, когда мошенники звонили, слали СМС под видом банка, Почты России, Пенсионного фонда и т.п., чтобы выведать персональные данные, а потом снимали деньги со счета. так что деньги все пенсионеры, включая военных, получат в обычном порядке

Похожие записи:


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

WordPress: 77.68MB | MySQL:91 | 0,809sec